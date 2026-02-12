البرلمان العربي للطفل ينظم ورشة «الأمن السيبراني»

الشارقة (الاتحاد)



تواصلاً لأعمال البرلمان العربي للطفل، وضمن برنامج التأهيل المصاحب لأعمال الجلسة الثالثة من الدورة الرابعة، نظّم البرلمان ورشة متخصّصة بعنوان «برنامج الأمن السيبراني»، وذلك بالتعاون مع دائرة الشارقة الرقمية، في مقر مجمع القرآن الكريم بمدينة الشارقة، في خطوة تعكس الاهتمام ببناء وعي رقمي متقدم لدى أعضاء وعضوات البرلمان من مختلف دول الوطن العربي.وجاء تنظيم الورشة في إطار حرص البرلمان العربي للطفل على تمكين أعضائه معرفياً ومهارياً في القضايا المعاصرة، وفي مقدمتها الأمن الرقمي، باعتباره أحد أهم متطلبات العصر الحديث، لاسيما في ظل الانفتاح التقني المتسارع واعتماد الأجيال الناشئة على الوسائط الرقمية في التعليم والتواصل والحياة اليومية.

وتناولت الورشة 4 محاور رئيسة شكّلت منظومة متكاملة لفهم التحديات الرقمية وسبل الوقاية منها، حيث ركّز المحور الأول على الهندسة الاجتماعية، موضحاً أساليب الخداع التي تستهدف الأشخاص والمعلومات، وكيف يمكن للمحتالين استغلال الثقة أو قلة الوعي للحصول على بيانات حساسة، مع تقديم أمثلة واقعية وإرشادات عملية تساعد الأطفال على اكتشاف هذه الأساليب والتعامل معها بوعي وحذر.

أما المحور الثاني فسلط الضوء على البرمجيات الضارة والتهديدات الرقمية التي تصيب الأجهزة، مبيناً أنواع الفيروسات والبرامج الخبيثة وطرق انتشارها، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات للحماية، مثل تحديث الأنظمة واستخدام برامج الحماية وتجنب الروابط المشبوهة.

وتناول المحور الثالث أمن الأجهزة المتحركة، حيث جرى توعية الأعضاء والعضوات بأسس الاستخدام الآمن للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في الحياة اليومية، وأهمية تأمين الشبكات اللاسلكية، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر التطبيقات غير الموثوقة، إضافة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الرقمية.

واختتمت الورشة بمحور حماية الخصوصية الرقمية، الذي ركز على الحفاظ على أمن وسرية البيانات الشخصية رقمياً، وشرح مفهوم البصمة الرقمية وأثرها المستقبلي، مع توجيه الأطفال إلى أهمية إدارة كلمات المرور، وضبط إعدادات الخصوصية في منصات التواصل الاجتماعي.

وقدّم الورشة من دائرة الشارقة الرقمية كل من أحمد علي النعيمي وعائشة حميد الدرمكي وحصة سلطان شطاف، الذين حرصوا على تقديم المحتوى بأسلوب تفاعلي مبسط يجمع بين الشرح النظري والتطبيقات العملية، ما أسهم في توفير أجواء تعليمية محفزة شهدت تفاعلاً لافتاً من أعضاء وعضوات البرلمان الذين طرحوا أسئلة متنوعة وعكسوا مستوى عالياً من الاهتمام والوعي.

وأعرب الأطفال المشاركون من مختلف أرجاء الوطن العربي عن استفادتهم الكبيرة من محاور الورشة، مؤكدين أنها زودتهم بمعلومات مهمة تعزز قدرتهم على حماية أنفسهم رقمياً، وتنمي لديهم حس المسؤولية في التعامل مع التقنيات الحديثة.

وأكد أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقاً من رؤية البرلمان في إعداد جيل عربي واعٍ يمتلك أدوات المعرفة الحديثة، وقادراً على التعامل الآمن والمسؤول مع الفضاء الرقمي، مشيراً إلى أن التعاون مع دائرة الشارقة الرقمية بحكومة الشارقة يمثل نموذجاً للشراكة المؤسسية الهادفة إلى تمكين الأطفال بالمعارف المستقبلية. وأضاف أن الاستثمار في وعي الأطفال بالأمن السيبراني هو استثمار في أمن مجتمعاتنا ومستقبلها الرقمي، ويعزز من دور البرلمان في بناء شخصية الطفل العربي المتوازن معرفياً وثقافياً وتقنياً.