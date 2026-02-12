بحضور خليفة بن سيف بن زايد.. انطلاق مهرجان «فزعة» و«بني ياس الرياضي الثقافي 3» في أبوظبي

أبوظبي (وام)

شهد الشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل نهيان، انطلاق فعاليات مهرجان فزعة ونادي بني ياس الرياضي الثقافي الثالث في نادي بني ياس الرياضي بمنطقة الشامخة في أبوظبي. ويستمر الحدث حتى 15 فبراير، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، وأكثر من 100 شركة من أبرز العلامات التجارية والمشاريع الوطنية.

حضر انطلاق المهرجان، ناصر خادم الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، والدكتور فهد الحوسني، نائب مدير عام فزعة، وأعضاء مجلس إدارة نادي بني ياس، وأعضاء من فزعة، إلى جانب عدد من الشخصيات المجتمعية.

يأتي تنظيم المهرجان في إطار التعاون الاستراتيجي بين فزعة ونادي بني ياس الرياضي الثقافي، وبالتزامن مع عام الأسرة 2026، بهدف دعم الأسرة الإماراتية وتعزيز جودة الحياة المجتمعية، من خلال باقة متكاملة من الفعاليات الرياضية والترفيهية والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى العروض الترويجية الحصرية.

ويستقبل المهرجان زواره يومياً من الساعة 4:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 ليلاً، ويوفر سحوبات وجوائز قيمة، وباقات حصرية لأعضاء «فزعة»، إضافة إلى خدمات ميسرة للأسرة الإماراتية على السيارات، وحلول تمويلية بأسعار غير مسبوقة.

يضم المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية، إلى جانب تقديم فحوصات طبية، وعربات للأغذية، وعروض حصرية لمحلات التجزئة، ومنتجات غذائية واستهلاكية بأسعار مدعومة، كما يحفل ببرنامج ترفيهي متكامل يناسب كل أفراد الأسرة، يشمل الفرق الشعبية، والألعاب والبالونات المتجولة، ومنطقة الرسم على وجوه الأطفال، وشخصيات كرتونية متجولة، وعروضاً موسيقية، ومنطقة متكاملة للألعاب والترفيه، إضافة إلى منصات متنوعة تضم أركان المطاعم، والجمال، والبيع بالتجزئة، والمشاريع الوطنية، والأزياء، والحياة الصحية.





وتوفر «فزعة» عبر منصاتها داخل المهرجان خدمات تسجيل عضوية، ومنصّة مبادرة عام الأسرة، إلى جانب عروض خاصة على السيارات، ومنصة متاجر تقدم خصومات حصرية للأعضاء.

ويستعرض نادي بني ياس الرياضي الثقافي عبر منصته، فعاليات وخدمات النادي، وعروض الجوجيتسو، واللقاء مع لاعبي النادي، وتنظيم تحديات رياضية، إضافة إلى توزيع هدايا تذكارية للحضور، وبيع تذاكر مباريات دوري المحترفين.