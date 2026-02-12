البرلمان العربي للطفل يواصل مناقشة القضايا المعاصرة

الشارقة (وام)

يعقد البرلمان العربي للطفل بعد غد جلسته الثالثة من دورته الرابعة بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمدينة الشارقة بمشاركة رئيس وأعضاء وعضوات البرلمان ممثلين لـ 16 دولة عربية لمناقشة موضوع "الأمن السيبراني: نحو محتوى صديق للأطفال العرب" وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

تأتي هذه الجلسة في إطار حرص البرلمان العربي للطفل على مناقشة القضايا المعاصرة التي تمس واقع الأطفال في العالم العربي لاسيما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة وما تفرضه من تحديات تتعلق بسلامة المحتوى الإلكتروني وأمن الفضاء الرقمي.

وسيتناول الأعضاء أهمية تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وسبل حماية الأطفال من المخاطر الرقمية إلى جانب طرح رؤى ومقترحات تسهم في بناء بيئة إلكترونية آمنة تدعم القيم والهوية العربية وتراعي احتياجات النشء.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة حضور عدد من كبار الشخصيات وممثلي جامعة الدول العربية والجهات المعنية بقضايا الطفولة والأمن الرقمي بما يعكس الاهتمام المؤسسي العربي بدعم مبادرات الأطفال وإشراكهم في مناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر في حاضرهم ومستقبلهم.

وأكد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أن انعقاد الجلسة الثالثة يأتي استكمالاً لمسيرة البرلمان في تمكين الأطفال العرب من التعبير عن آرائهم ومناقشة القضايا الاستراتيجية بروح برلمانية واعية، مشيراً إلى أن اختيار موضوع الأمن السيبراني يجسد إدراك البرلمان لأهمية حماية الطفل في الفضاء الرقمي وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.

وأضاف أن رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة لأعمال البرلمان تمثل دعماً راسخاً لمسيرة العمل البرلماني العربي الموجه للأطفال وتجسد رؤية سموه في إعداد جيل قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة مستقبل أكثر أمناً واستدامة للأوطان العربية.