«حديقة الحيوانات بالعين» تستقبل رمضان بتجارب استثنائية

تستقبل حديقة الحيوانات بالعين، زوّارها خلال شهر رمضان المبارك ببرنامج حافل وتجارب عائلية فريدة، مع مواعيد زيارة جديدة تمتد يومياً من الساعة 2:00 ظهراً حتى الساعة 10:00 ليلاً، مقدّمةً أنشطة مبتكرة، وأطباقاً رمضانية تقليدية بنكهات أصيلة، ومناطق لعب مخصّصة للأطفال مستوحاة من عالم الحيوانات. في أوقات ما بعد الظهر وخلال الأمسيات الرمضانية، يمكن للزوّار الاستمتاع بالنسمات المنعشة وهم يتنزهون وسط الطبيعة، ويتعرّفون على أكثر من 4.000 حيوان من الثدييات والطيور والزواحف في بيئات طبيعية تحاكي مواطنها الأصلية.



كما يمكنهم الاسترخاء في المجالس الخارجية المطلة مباشرةً على وحيد القرن والزرافات في مشهد طبيعي خلاب، إلى جانب حضور لقاءات تفاعلية مباشرة مع الطيور والزواحف تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل. ويمكن للراغبين في الإفطار ضمن أجواء برية استثنائية زيارة المطعم والمقهى، وفي المساء، تعيش العائلات أجواءً هادئة على أنغام العود والقانون ضمن أمسيات فنية بطابع تراثي. وفي منطقة البافليون، تعود الألعاب الشعبية التراثية للأطفال، حيث يمكن للصغار الاستمتاع بالرسم على الوجوه، ومناطق اللعب المستوحاة من الحيوانات، أو تزيين الأيدي بنقوش الحناء، في أجواء عائلية ممتعة.



ولعشاق الرياضة، تعود فعالية سباق ليلة رمضان في «حديقة الحيوانات بالعين» يوم 28 فبراير، حيث صمِّم السباق للمبتدئين والهواة، وينطلق الساعة 10:00 ليلاً، مع إمكانية اختيار مسافة 2.5 كم أو 5 كم. ويحصل الفائزون على ميداليات مميزة تحمل شعار حديقة الحيوانات بالعين، احتفاءً بإنجازهم الرياضي في أجواء حماسية فريدة. ويمكن للضيوف الراغبين في التعمّق في معارف الحياة البرية والتراث والاستدامة زيارة مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، وهو صرح ثقافي وتعليمي عالمي المستوى يقع في قلب حديقة الحيوانات بالعين.



يقدّم المركز تجارب تفاعلية وعروضاً غامرة تسلّط الضوء على برامج الحماية والحفاظ على البيئة، ويدعو الزوّار من مختلف الأعمار للتأمل في مفاهيم الاستدامة والتنوّع الحيوي، والدور الذي يمكن لكل فرد أن يؤديه في بناء مستقبل أفضل لكوكب الأرض. وخلال شهر رمضان، يقدّم المركز مواعيد إضافية لعرض ضوئي ليلي مستوحى من التراث.