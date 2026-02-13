السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«حديقة الحيوانات بالعين» تستقبل رمضان بتجارب استثنائية

«حديقة الحيوانات بالعين» تستقبل رمضان بتجارب استثنائية
13 فبراير 2026 14:51

تستقبل حديقة الحيوانات بالعين، زوّارها خلال شهر رمضان المبارك ببرنامج حافل وتجارب عائلية فريدة، مع مواعيد زيارة جديدة تمتد يومياً من الساعة 2:00 ظهراً حتى الساعة 10:00 ليلاً، مقدّمةً أنشطة مبتكرة، وأطباقاً رمضانية تقليدية بنكهات أصيلة، ومناطق لعب مخصّصة للأطفال مستوحاة من عالم الحيوانات. في أوقات ما بعد الظهر وخلال الأمسيات الرمضانية، يمكن للزوّار الاستمتاع بالنسمات المنعشة وهم يتنزهون وسط الطبيعة، ويتعرّفون على أكثر من 4.000 حيوان من الثدييات والطيور والزواحف في بيئات طبيعية تحاكي مواطنها الأصلية.

كما يمكنهم الاسترخاء في المجالس الخارجية المطلة مباشرةً على وحيد القرن والزرافات في مشهد طبيعي خلاب، إلى جانب حضور لقاءات تفاعلية مباشرة مع الطيور والزواحف تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل. ويمكن للراغبين في الإفطار ضمن أجواء برية استثنائية زيارة المطعم والمقهى، وفي المساء، تعيش العائلات أجواءً هادئة على أنغام العود والقانون ضمن أمسيات فنية بطابع تراثي. وفي منطقة البافليون، تعود الألعاب الشعبية التراثية للأطفال، حيث يمكن للصغار الاستمتاع بالرسم على الوجوه، ومناطق اللعب المستوحاة من الحيوانات، أو تزيين الأيدي بنقوش الحناء، في أجواء عائلية ممتعة.

ولعشاق الرياضة، تعود فعالية سباق ليلة رمضان في «حديقة الحيوانات بالعين» يوم 28 فبراير، حيث صمِّم السباق للمبتدئين والهواة، وينطلق الساعة 10:00 ليلاً، مع إمكانية اختيار مسافة 2.5 كم أو 5 كم. ويحصل الفائزون على ميداليات مميزة تحمل شعار حديقة الحيوانات بالعين، احتفاءً بإنجازهم الرياضي في أجواء حماسية فريدة. ويمكن للضيوف الراغبين في التعمّق في معارف الحياة البرية والتراث والاستدامة زيارة مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، وهو صرح ثقافي وتعليمي عالمي المستوى يقع في قلب حديقة الحيوانات بالعين.

يقدّم المركز تجارب تفاعلية وعروضاً غامرة تسلّط الضوء على برامج الحماية والحفاظ على البيئة، ويدعو الزوّار من مختلف الأعمار للتأمل في مفاهيم الاستدامة والتنوّع الحيوي، والدور الذي يمكن لكل فرد أن يؤديه في بناء مستقبل أفضل لكوكب الأرض. وخلال شهر رمضان، يقدّم المركز مواعيد إضافية لعرض ضوئي ليلي مستوحى من التراث.

أخبار ذات صلة
6 حكايات حقيقية على شاشة رمضان
رمضان في الإمارات.. نهج استباقي متكامل يضمن وفرة السلع واستقرار أسعارها
رمضان
حديقة الحيوانات
آخر الأخبار
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©