«التاجر الصغير» ينطلق في «مهرجان الشيخ زايد»

شعار معرض التاجر الصغير
13 فبراير 2026 17:20

أبوظبي (وام) 
انطلق «معرض التاجر الصغير»، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم في «مهرجان الشيخ زايد» بمنطقة الوثبة، بمشاركة 100 مشروع طلابي يقدمها 300 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.
ويتضمن المعرض متاجر مخصّصة، يقدّم من خلالها الطلبة منتجاتهم وخدماتهم بصورة مباشرة، في إطار رؤية مستقبلية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، عبر إعداد جيل من الشباب المبتكر، ودمج ثقافة ريادة الأعمال في المنظومة التعليمية والمجتمعية، وتعزيز توجه الشباب نحو الإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية، بما يرسّخ مفهوم التعلّم بالممارسة، ويربط المدرسة بالحياة الاقتصادية الواقعية.
ويستعرض الطلبة المشاركون، خلال أيام المعرض، نماذج لأفكارهم المبتكرة، ويقدّمون عروضاً موجزة لمشاريعهم أمام الزوار ولجنة التحكيم، التي تتولى تقييم المشاريع وفق معايير محددة تشمل تميّز الفكرة، وجودة التخطيط والتنظيم، ومهارات العرض والتسويق والبيع، والتعامل مع الجمهور، إلى جانب الثقافة المالية والأثر التعليمي للتجربة.
كما يتضمن المعرض عدداً من العروض الحيّة المخصّصة للمواهب الطلابية، بهدف إبراز قدرات الطلبة الإبداعية وصقل مهاراتهم الفنية، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستعراض مواهبهم في بيئة داعمة ومحفّزة، إلى جانب عدد من الورش الفنية المرتبطة ببعض المهن الإبداعية، التي تسهم في تنمية مهارات الطلبة، وتعزيز روح الابتكار لديهم، وتحفيزهم على المشاركة في المواسم القادمة من المعرض.
ويختتم المعرض بحفلٍ ختامي يتم خلاله تتويج أفضل 10 مشاريع طلابية، حيث يُتاح للطلبة أصحاب المشاريع عرضها أمام مستثمرين وروّاد أعمال، بما يفتح المجال أمام فرص دعم حقيقية، ويمكّن الطلبة من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناشئة قابلة للنمو والاستدامة.
تنظم الوزارة المعرض في إطار مشروع التاجر الصغير الذي أطلقته الوزارة في شهر ديسمبر من العام الماضي تحت مظلة الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة روّاد الأعمال في العالم».
ويعكس «التاجر الصغير» التزام المنظومة التعليمية في دولة الإمارات بإعداد أجيال قادرة على الابتكار وصناعة الفرص، وترسيخ ثقافة المبادرة منذ سن مبكرة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي تنافسي يقوده شباب متمكن وطموح.

