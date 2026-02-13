«حديقة الإمارات للحيوان» تُطلق «ليالي رمضان»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «حديقة الإمارات للحيوان» في أبوظبي عن إطلاق فعالية «ليالي رمضان في الحديقة»، داعية العائلات إلى قضاء أمسيات رمضانية مميزة تجمع بين أجواء الإفطار العائلي والتجارب الترفيهية والتعليمية المخصّصة للأطفال. وتتيح الفعالية للزوّار الصغار فرصة المشاركة في ورش عمل مستوحاة من الحيوانات المذكورة في القرآن الكريم، حيث يتعرّفون إليها بأسلوب سرد قصصي مشوِّق، وأنشطة تفاعلية ممتعة، وجلسات فنية ملائمة لأعمارهم، تسهم في تنمية فضولهم وتعزيز روح الإبداع لديهم.

تتواصل أجواء المرح مع باقة من الأنشطة الترفيهية، بينها تجربة ركوب الحيوانات للأطفال، وركن الفنون والحِرف النابض بالحيوية، إضافة إلى لقاءات تفاعلية مع الحيوانات في مختلف أرجاء الحديقة. كما يحظى الأطفال بفرصة دخول «ركن الحيوانات الأليفة»، للتعرّف عن قرب إلى حيوانات ودودة والمشاركة في تجارب إطعام بإشراف متخصِّصين، ضمن تجربة آمنة وتثقيفية تترك أثراً جميلاً في ذاكرتهم.

ومع غروب الشمس، تنغمس العائلات في أجواء التراث الإماراتي الأصيل عبر عرض ثقافي آسر يتضمن فقرات من الموسيقى التقليدية والحكايات الشعبية والعروض الفنية التي تحتفي بروح الشهر الفضيل. ويختتم الضيوف أمسياتهم على مائدة إفطار هادئة تحت سماء رمضان، للاستمتاع بأطباق شهية في أجواء عائلية دافئة تحتضنها الطبيعة والحياة البرية.

ومن خلال المزج المتناغم بين القيَم الروحانية والثقافة والتعليم والترفيه، توفّر «ليالي رمضان في الحديقة» تجربة غنية تتيح للعائلات التواصل والتعلّم والاحتفاء بالشهر الفضيل في أجواء مفعمة بالبهجة.