«مسابقة بيت الحِرفيين للتصميم» تنطلق في أبوظبي

أبوظبي (وام)

أطلق «بيت الحِرفيين»، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، النسخة الثانية من «مسابقة بيت الحِرفيين للتصميم»، وبرعاية مؤسسة مبادلة. وانطلاقاً من النجاح اللافت الذي حققته النسخة الافتتاحية، تواصل المسابقة ترسيخ التزام «بيت الحِرفيين» برعاية المواهب الناشئة وصون التراث الغني للحِرف اليدوية التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

باب استقبال المشاركات الذي بدأ في 12 فبراير، يُغلق في 19 مارس المقبل، ويدعو «بيت الحِرفيين» جميع المبدعين في مختلف أنحاء الدولة إلى التفاعل مع الحِرف الإماراتية الأصيلة وإبرازها في التصاميم المعاصرة، حيث ستحظى التصاميم المختارة بفرصة اقتنائها من قبل «مبادلة».



منصّة مبتكرة

استناداً إلى إنجازات نسخة العام الماضي وتصاميمها المتميزة، ستوفر المسابقة مرة أخرى منصّة مبتكَرة لإعادة تقديم الحِرف اليدوية الإماراتية برؤية معاصرة.

أما الأعمال الفائزة في النسخة السابقة من «مسابقة بيت الحِرفيين للتصميم»، فقد عُرضت ضمن جناح مخصَّص في معرض نوماد أبوظبي، ما أتاح للفنانين فرصة ثمينة للظهور والتفاعل مع مجتمع أوسع من المبدعين ذوي الاهتمامات المشتركة.

ويُعرض التصميم الفائز في الدورة الماضية «موزا»، على منصّة دولية ضمن معرض نوماد NOMAD سانت موريتز في سويسرا، الذي انطلق من 12 - 15 فبراير، ليقدّم تمازجاً مبتكراً يجمع بين التراث الإماراتي والجماليات المعاصرة أمام جمهور عالمي.



8 فائزين

يبدأ برنامج المسابقة، الذي أثبت نجاحه الكبير في نسخته الأولى، بترشيح أولي لـ20 مشاركاً، لينخرطوا بعد ذلك في برنامج مصمَّم خصيصاً لتطوير التصاميم بالتعاون الوثيق مع نخبة من الحِرفيين المهرة. وتُختتم هذه الرحلة باختيار 8 فائزين. وتخضع المشاركات لعملية تحكيم سرّية تجريها لجنة مرموقة تضم خبراء في مجالات الفن والتصميم والحِرف اليدوية التقليدية والتعليم، إلى جانب أعضاء رئيسيين من «بيت الحِرفيين» و«مبادلة». وتقيَّم المشاركات وفق معايير اختيار تشمل الإبداع، والحِرفية، والابتكار، والصلة بموضوع المسابقة المطروح، والجدارة الفنية والتصميمية الشاملة، بما يضمن تقييماً عادلاً ودقيقاً.



3 فئات

يتم تشجيع المشاركين على عرض إبداعاتهم ضمن 3 فئات رئيسة هي: تصميم المنتجات وفن الديكور، وتصميم الأثاث. وتغطي فئة تصميم الأثاث تصميمات لقطع أثاث أصلية، مثل الكراسي والطاولات ومصابيح الإضاءة، التي تمزّج بين الحِرفية اليدوية التقليدية والجماليات الحديثة. وتدعو فئة تصميم المنتجات وفن الديكور إلى تقديم تصميمات فريدة تحت عنوان «الأدوات المنزلية اليومية» المبتكَرة، بما في ذلك أدوات السيراميك وأدوات المائدة والأكسسوارات.



جسور التواصل

وبوصفها جزءاً أساسياً من الشراكة الممتدة لـ5 سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومؤسسة مبادلة، تُسهم المسابقة في دعم استدامة الحِرف اليدوية التقليدية وتطويرها. كما تهدف إلى مدّ جسور التواصل بين الأجيال، وتوفّر للمشاركين فرصة للتعاون الوثيق مع الحِرفيين المهرة المتخصصين في الحِرف اليدوية، لابتكار تصاميم تمزج بسلاسة بين الماضي والحاضر.

وتحتفي «مسابقة بيت الحِرفيين للتصميم» بالمواهب الإبداعية المحلية، وهي مفتوحة لجميع الفنانين والمصممين المتميزين، بالإضافة إلى طلاب الفن والتصميم المسجلين في مؤسسة التعليم العالي ومقرها دولة الإمارات.



حماية التراث

تأتي المبادرة ضمن جهود الدائرة المستمرة لحماية التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات، والحفاظ عليه والترويج له، حيث توفِّر منصّة استثنائية للتعبير الإبداعي، ويتم تشجيع المصممين المؤهلين والاستوديوهات الإبداعية والطلاب على المشاركة.