ناسا ترسل طاقما إلى محطة الفضاء الدولية

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، اليوم الجمعة، من فلوريدا صاروخا يحمل إلى محطة الفضاء الدولية أربعة رواد لإجراء أبحاث علمية في المختبر المداري.

وأظهر بث مباشر لوكالة ناسا أن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبايس إكس" أقلع من قاعدة كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا حاملا فريق "كرو 12" الدولي التابع للوكالة الأميركية.

تأخر إطلاق الصاروخ يومين بسبب توقعات بأن يكون الطقس سيئا على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وبأن تهبّ رياح يمكن أن تعقد أي مناورات قد تتطلبها حالات طارئة.

ويحل رواد الفضاء الأربعة محلّ طاقم "كرو 11" الذي عاد إلى الأرض في يناير الفائت، أي قبل شهر من الموعد المقرر أصلا، بسبب حالة صحية طارئة لأحد أفراده، في أول عملية إجلاء طبي في تاريخ محطة الفضاء.

ويُفترَض أن يصل "كرو 12" إلى محطة الفضاء الدولية قرابة الساعة 15,15 بالتوقيت المحلي السبت.

يضم الطاقم الجديد الأميركية جيسيكا مير ومواطنها جاك هاثاواي، بالإضافة إلى الفرنسية صوفي أدينو والروسي أندريه فيدياييف.

يُجري الرواد الأربعة، خلال فترة إقامتهم التي تمتد ثمانية أشهر في المحطة، عددا من التجارب، من بينها أبحاث عن تأثيرات انعدام الجاذبية على أجسامهم.

وتتولى قيادة الفريق الرائدة جيسيكا مير التي كانت سابقا عالِمة أحياء بحرية تدرس الحيوانات في بيئات قاسية.

وتختبر الفرنسية صوفي أدينو، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، نظاما يستخدم الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لتمكين رواد الفضاء من إجراء فحوص طبية لأنفسهم بالموجات فوق الصوتية.