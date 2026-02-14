الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مي كساب.. بطولة مطلقة في رمضان

مي كساب.. بطولة مطلقة في رمضان
14 فبراير 2026 09:54

سعيد ياسين (القاهرة)

تجسِّد مي كساب دور البطولة المطلقة للمرة الأولى، من خلال مسلسل «نون النسوة»، مع هبة مجدي، محمود عبد المغني، ندى موسى، محمد جمعة، جوري بكر، وأحمد فهيم، تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر أن يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل.
وتدور أحداث «نون النسوة» في إطار شعبي حول سيدة مهتمة بمناقشة حقوق الناس البسيطة، وكان قد تأجل تصويره في العام الماضي لأسباب إنتاجية وتسويقية.
وتبدأ مي كساب بعد عيد الفطر المقبل في تصوير الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة»، مع شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، وميرنا جميل، إخراج معتز التوني.
وتعترف مي بأن التمثيل أخذها في السنوات الأخيرة من الغناء، مؤكدة أنها فنانة في المقام الأول، والتمثيل جاءها بالصدفة ولم تكن تفكر فيه، إذ تلقّت بعد مشاركتها في مسلسل «لا أحد ينام في الإسكندرية» عرضاً مغرياً للمشاركة في بطولة مسلسل «تامر وشوقية»، وتوالت بعده أدوارها التمثيلية ما بين السينما والتلفزيون.

 

أخبار ذات صلة
«إسلامية دبي» تعلن الفائزين في «تحدي مؤذِّن الفريج»
«الأعمال الخيرية العالمية» تنفّذ 80 مشروعاً في تشاد مع اقتراب رمضان
مي كساب
الدراما
الدراما المصرية
هبة مجدي
محمود عبد المغني
الدراما الرمضانية
رمضان
آخر الأخبار
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
الرياضة
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
اليوم 11:56
شعار عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة
اليوم 11:48
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
الرياضة
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:34
ناصر التميمي محمد جاسم مع الفائزين في ختام بطولة الشارقة (من المصدر)
الرياضة
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو
اليوم 11:00
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©