مي كساب.. بطولة مطلقة في رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)



تجسِّد مي كساب دور البطولة المطلقة للمرة الأولى، من خلال مسلسل «نون النسوة»، مع هبة مجدي، محمود عبد المغني، ندى موسى، محمد جمعة، جوري بكر، وأحمد فهيم، تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر أن يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

وتدور أحداث «نون النسوة» في إطار شعبي حول سيدة مهتمة بمناقشة حقوق الناس البسيطة، وكان قد تأجل تصويره في العام الماضي لأسباب إنتاجية وتسويقية.

وتبدأ مي كساب بعد عيد الفطر المقبل في تصوير الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة»، مع شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، وميرنا جميل، إخراج معتز التوني.

وتعترف مي بأن التمثيل أخذها في السنوات الأخيرة من الغناء، مؤكدة أنها فنانة في المقام الأول، والتمثيل جاءها بالصدفة ولم تكن تفكر فيه، إذ تلقّت بعد مشاركتها في مسلسل «لا أحد ينام في الإسكندرية» عرضاً مغرياً للمشاركة في بطولة مسلسل «تامر وشوقية»، وتوالت بعده أدوارها التمثيلية ما بين السينما والتلفزيون.