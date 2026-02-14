تيم حسن.. حضورٌ مختلف في رمضان

محمد قناوي (القاهرة)



يواصل الممثل تيم حسن، حضوره اللافت في الدراما الرمضانية، من خلال مسلسل «مولانا»، يشارك في بطولته نور علي، منى واصف، فارس الحلو، نانسي خوري، وسلاف عويشق، تأليف لبنى حداد، وإخراج سامر البرقاوي.

ويقدم «مولانا» حكاية درامية مختلفة ومميزة، تسلِّط الضوء على البُعد الإنساني العميق وصراع الإنسان مع نفسه في معالجة درامية تتنقل بين المظهر والواقع.

وعن اختياراته الفنية، شدّد تيم حسن، على حرصه الدائم على التجديد، وسعيه لتقديم أدوار مختلفة من رمضان إلى آخر، بالتعاون مع الفريق الذي يعمل معه باستمرار، سواء المخرج سامر البرقاوي أو شركة الصباح وزياد الخطيب، إلى جانب مجموعة من الكتّاب المميزين، معتبراً أن هذه العملية جماعية ومتكاملة وليست سهلة على الإطلاق.

وكان آخر ظهور درامي لتيم حسن، في مسلسل «تحت سابع أرض»، شارك في بطولته كاريس بشار، ومنى واصف، تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي، في شراكة فنية ناجحة جمعتهما في عدة أعمال، أبرزها «تشيللو»، وأجزاء من مسلسل «الهيبة».