6 حكايات حقيقية على شاشة رمضان

محمد قناوي (القاهرة)



يشهد الموسم الرمضاني حضوراً لافتاً للأعمال المستلهمة من وقائع حقيقية، في توجُّه واضح من صنّاع الدراما نحو الاعتماد على جاذبية القصص الواقعية وقدرتها على التأثير العميق في مشاعر الجمهور. ولا تكتفي هذه الأعمال باستلهام الواقع فحسب، بل تُعيد قراءة أحداث معروفة وملفات جنائية وقضايا اجتماعية أثارت اهتمام الرأي العام، لتقديمها مجدداً في إطار درامي إنساني يجمع بين التشويق والطرح العميق.





«فن الحرب»

يناقش مسلسل «فن الحرب»، واحدة من أشهر قضايا النصب والاحتيال في المجتمع المصري، يشارك في بطولته يوسف الشريف، شيري عادل، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب «توبة». وتدور أحداث العمل داخل عالم معقَّد من المصالح المتشابكة بين رجال الأعمال، وصراع محتدم مع بطل القصة.





«مناعة»

تعود الممثلة هند صبري، إلى دراما رمضان بعد غياب 4 سنوات، من خلال مسلسل «مناعة»، وهو عمل اجتماعي تشويقي تدور أحداثه في ثمانينيات القرن الماضي، ومستوحى من قصة حقيقية شهدها حي الباطنية الشهير في القاهرة.

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية ذات البُعد الإنساني، ويتتبع رحلة «غرام»، سيدة بسيطة متزوجة وأمّ لثلاثة أبناء، تنقلب حياتها بالكامل عقب مقتل زوجها، لتجد نفسها فجأة مثقلة بالديون والمسؤوليات الأسرية، ما يضطرها للدخول قسراً إلى عالم لم تختره. العمل مكوّن من 15 حلقة، ويشارك في بطولته رياض الخولي، مها نصار، خالد سليم، وأحمد خالد صالح، تأليف عباس أبو الحسن، وإخراج حسين المنباوي.





«إفراج»

يستند مسلسل «إفراج»، إلى قصة حقيقية تتضمن أحداثاً ووقائع تُعرض للمرة الأولى ولم تتناولها وسائل الإعلام من قبل، يشارك في بطولته عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، بسنت شوقي، وأحمد عبد الحميد، تأليف ناصر عبد الرحمن. ويجسِّد سعد في العمل شخصية «عباس الريس»، وتدور الأحداث في إطار دراما شعبية اجتماعية تناقش أبعاداً إنسانية وقضايا مجتمعية شديدة الحساسية.





«لعدم كفاية الأدلة»

يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل مسلسل «لعدم كفاية الأدلة»، المستوحى من جريمة قتل شهيرة وقعت قبل 3 سنوات، حين تم العثور على جثة سيدة مكبلة وملقاة في ترعة المنصورية في مصر، في واحدة من أخطر وأبرز قضايا الطب الشرعي، بسبب الحالة السيئة التي وُجدت عليها الضحية آنذاك. وتجسِّد الممثلة سهر الصايغ، شخصية وكيل نيابة تتعامل مع مجموعة من القضايا الجنائية الحقيقية التي شغلت الرأي العام.





«حكاية نرجس»

يستند مسلسل «حكاية نرجس»، بطولة ريهام عبد الغفور، إلى قصة حقيقية تتناول واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية، وهي معاناة امرأة غير قادرة على الإنجاب، وما تتعرض له من ضغوط نفسية ونظرة مجتمعية قاسية.

وتجسِّد ريهام في العمل شخصية «نرجس»، امرأة تنتمي إلى أسرة بسيطة وتعيش في منطقة شعبية. ومع تصاعد الأحداث، تجد نرجس نفسها محاصرة بنظرات الشفقة، فتسلك مساراً مأساوياً وتقرر اختلاق أسرة وهمية قائمة على الأكاذيب هرباً من واقعها المؤلم.





«النص التاني 2»

يواصل الممثل أحمد أمين، رحلة «اللص التائب» في الجزء الثاني من مسلسل «النص»، المستوحى من وقائع تاريخية تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي. ويروي العمل قصة «عبد العزيز النُص»، نشال يقرِّر التوبة والسعي نحو حياة شريفة، ويستغل مهاراته في السرقة لخدمة القضية الوطنية، ليتحول من مجرد لص إلى بطل شعبي راسخ في ذاكرة الناس.