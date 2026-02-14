الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أطفال «أيام الشارقة التراثية».. حضور مبهر ينعش الذاكرة ويرسخ الهوية

أطفال «أيام الشارقة التراثية».. حضور مبهر ينعش الذاكرة ويرسخ الهوية
14 فبراير 2026 18:32

الشارقة (وام)
تستقطب ساحات «أيام الشارقة التراثية» زوارها من مختلف الجنسيات في مشهدٍ يعكس تلاقي الثقافات وفضول الأجيال لاكتشاف حكايات الزمن الجميل التي لا تزال حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية وتبرز الفعاليات بوصفها مساحة جامعة للمشترك الإنساني تتقاطع فيها الفنون والعادات والتقاليد في تجربة حيّة تستحضر الذاكرة وتمنحها امتداداً معاصراً.
وتعبر مشاركة الأطفال واليافعين، الذين يجوبون الأروقة رفقة أسرهم وخاصة الأطفال الإماراتيين بلباسهم التقليدي وهم يتجولون في أجواء احتفالية مبهجة حاملين خبز «الرقاق»، عن صلةٍ حيّة بين الجيل الجديد وموروثه الشعبي في صورة تختصر دفء العلاقة بين التراث والطفولة.
ويشكّل حضور الأطفال متنقلين بين البيئات التراثية والمأكولات الشعبية والعروض الفنية تجربة تثري معارفهم، وتغرس فيهم الاعتزاز بالهوية والانتماء منذ الصغر.

أخبار ذات صلة
«الشارقة التراثية».. تُنعش الذاكرة
سعيد بن صقر القاسمي يفتتح فعاليات أيام الشارقة التراثية في خورفكان
أيام الشارقة التراثية
الهوية
آخر الأخبار
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
الرياضة
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
اليوم 11:56
شعار عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة
اليوم 11:48
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
الرياضة
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:34
ناصر التميمي محمد جاسم مع الفائزين في ختام بطولة الشارقة (من المصدر)
الرياضة
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو
اليوم 11:00
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©