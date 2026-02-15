الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
سوق الكتب لمسة ضوئية في "أيام الشارقة التراثية"

سوق الكتب لمسة ضوئية في "أيام الشارقة التراثية"
15 فبراير 2026 13:55

 تحتفي "أيام الشارقة التراثية" في دورتها الثالثة والعشرين، بالتراث المادي وغير المادي مؤكدة حضور شعار "وهج الأصالة" في تفاصيل الفعاليات والأنشطة الحياتية المتنوعة، من ثقافة الطعام المحلي والعربي والعالمي، إلى الرقصات والموسيقى والأغاني الشعبية والحكايات الخرافية والبرنامج الفكري والأسواق المتنوعة ومنها سوق الكتب أو "سوق الكتاتيب ـ الكتابين" الواقع قرب المسرح في ساحة الأيام بقلب الشارقة.

 

وتضفي هذه السوق لمسة ضوئية تنير العقول والقلوب بما تعرضه من إصدارات دور النشر المشاركة ومنها منشورات القاسمي، ودار صديقات، ودار قصة، ودار آرام، ودار كلمُن، ودار الظبي، ودار التراث الشعبي، ودار نبطي، إلى جانب دار هند، ودار بو ملحة، ودار غاف.

 

كما تطل مكتبة "الموروث" في ركنها الخاص، عارضةً الكتب الصادرة عن معهد الشارقة للتراث بما في ذلك الإصدارات الجديدة التي يوقّعها مؤلفوها في "بيت النابودة".

 

وتسهم هذه الدور مع غيرها في إثراء المشهد الثقافي وإضاءة الوعي وتنمية اللغة وتفعيل المخيلة واستعادة عبق الأزمنة، مع اهتمام خاص بالأطفال واليافعين، وتقديم ما يلائم الأعمار المختلفة من كتب فكرية وروائية وقصصية وشعرية وبحثية وتوثيقية.

 

ويبرز حضور هذه الإصدارات بأسلوب عريق يستحضر سوق "الوراقين" في البلاد العربية؛ إذ تضفي الخزائن الخشبية والأبواب والفوانيس على منصات المكتبات أجواءً تراثية دافئة، إلى جانب الزينة المناسبة من ألعاب وشخصيات قصصية ورسوم وأدوات قرطاسية وسلع تذكارية، في مشهد ثقافي يشكّل لوحة حيّة تتقاطع فيها الذاكرة مع الإبداع وتمنح الزائر تجربة تتجاوز التصفح إلى التفاعل مع روح الكتاب وتاريخه.

 

ويظلّ سوق الكتب في "أيام الشارقة التراثية" مساحة نابضة تجمع بين دفء الذاكرة ونور المعرفة؛ حيث تتجاور الحكاية مع البحث، والطفل مع القارئ الشغوف، في مشهد يؤكد أن الكتاب ما زال رفيق الهوية ومرآة الوعي.

 

كما ستبقى هذه السوق إحدى اللمسات المضيئة التي تعمّق حضور الثقافة في وجدان الزوار وتواصل إشعال "وهج الأصالة" في القلوب لتظل الصفحات مفتوحة على مواسم جديدة من الحكاية والمعرفة.

