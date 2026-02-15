«جري أضواء الشارقة» تختتم فعالياتها بمشاركة واسعة

الشارقة (وام)

اختتم مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، فعاليات مبادرة «جري أضواء الشارقة»، التي أُقيمت تحت مظلة الدورة الـ15 من مهرجان أضواء الشارقة 2026، بمشاركة واسعة من أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الرياضة المجتمعية وتعزيز أنماط الحياة الصحية في إمارة الشارقة.

انطلقت الفعالية من «قرية الأضواء» مقابل مبنى قاعة المدينة الجامعية في الشارقة، حيث أُقيمت مسارات السباق داخل أسوار المدينة الجامعية بمسافات 1 كيلومتر، و2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، بما أتاح المجال أمام مختلف الفئات للمشاركة، من العائلات والمبتدئين إلى العدّائين المحترفين، في أجواء اتسمت بالحيوية وروح التنافس الإيجابي.

وأكد خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن مبادرة «جري أضواء الشارقة» تمثل امتداداً لرؤية المهرجان في تقديم تجربة متكاملة تتجاوز الجانب الفني، لتسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مفاهيم المشاركة المجتمعية وأنماط الحياة الصحية، مشيراً إلى أن المهرجان يشكّل منصة استراتيجية تعكس مكانة إمارة الشارقة وجهة ثقافية وسياحية رائدة، من خلال توظيف الفعاليات الكبرى لتعزيز التفاعل المجتمعي ودعم الحراك الثقافي والسياحي في الإمارة.

وأضاف أن الهيئة تحرص، من خلال هذه المبادرات، على توسيع الأثر الإيجابي للمهرجان ليشمل الجوانب الاجتماعية والإنسانية، بما ينسجم مع رؤية الإمارة التنموية القائمة على الاستثمار في الإنسان وتعزيز استدامة جودة الحياة.

وأكد محمد عبيد الحصان، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن إقامة الفعالية الرياضية المجتمعية تزامناً مع نسخة هذا العام من المهرجان شكّلت إضافة نوعية للحدث، وأكدت أهمية الرياضة في حياة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، مشيراً إلى حرص المجلس على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات لنشر ثقافة الرياضة وتحفيز الأفراد على جعلها جزءاً من نمط حياتهم اليومي.

وأوضح أن الإقبال الكبير على المشاركة أسهم في إنجاح الفعالية وإثرائها، مثمناً التعاون المثمر مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في تنظيم هذا الحدث الرياضي المجتمعي الذي شكّل جانباً مميزاً من فعاليات النسخة الخامسة عشرة للمهرجان.