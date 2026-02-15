10 وجبات شعبية.. الأكثر شهرة عالمياً

أحمد عاطف (القاهرة)

باتت أكلات الشارع جزءاً أساسياً من المشهد الغذائي في العديد من المدن حول العالم، حيث تمثِّل خياراً سريعاً ومتاحاً لمختلف الفئات الاجتماعية من العمال والطلاب إلى السياح والمقيمين. وعلى الرغم من بساطتها وابتعادها عن القواعد الصارمة للمطابخ الفاخرة، فإن هذا النوع من الطعام يقدّم تجربة حسية مرتبطة بالبيئة المحلية وبالثقافة التي خرج منها، ليصبح في كثير من الأحيان علامة مميزة للدول والمجتمعات.

وتحت مظلّة التنوع الواسع لأكلات الشارع عالمياً، نالت بعض أطعمة الشارع شهرة كبيرة.

1 - التاكو المكسيكي

يجسِّد روح الطعام الشعبي في أميركا اللاتينية، عبر رقائق الذرة الدافئة المحشوة باللحوم أو الخضار، والمقدمة مع البصل والصلصات الحارة.

2 - بوري الهندية

تحتل الباني بوري الهندية، مكانة بارزة باعتبارها من أكثر الأكلات تفاعلاً بين البائعين والمستهلكين، إذ تُملأ القواقع المقرمشة بخليط من البطاطس المنكّهة والصلصات والمياه المتبّلة، ويتم تناولها دفعة واحدة في أجواء تجمع الحشود حول عربات الطعام.

3 - الهوت دوج

يظل رمزاً لأكل الشارع في الولايات المتحدة الأميركية، سواء في ساحات الملاعب أو الأرصفة، حيث تُقدَّم النقانق داخل خبز طري مع إضافات بسيطة، مثل الخردل أو الكاتشب أو البصل، في انعكاس لبساطة هذه الوجبة، التي أصبحت جزءاً من الثقافة الأميركية.

4 - الباد تاي

يبرز في جنوب شرقي آسيا طبق الباد تاي التايلاندي، المصنوع من نودلز الأرز المقلاة مع البيض والتوفو وصوص التمر الهندي والفول السوداني والليمون، ويُعد من أشهر الأطباق التي تُطهى أمام المستهلك في الشارع مباشرة.

5 - الفلافل

تتميز الفلافل في منطقة الشرق الأوسط، بحضور لافت ضمن قائمة أكلات الشارع الأكثر شهرة عالمياً، وتُصنع من الحمص أو الفول والمقلية حتى تصبح مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل.

6 - الشاورما

تُعد واحدة من أشهر الأكلات في دول الشرق الأوسط، وتشتهر بمظهرها الجذاب، حيث تُطهى على سيخ دوّار، وتُلف داخل الخبز مع الخضار والصلصات، لتصبح لاحقاً واحدة من أكثر الوجبات شعبية وانتشاراً خارج حدود المنطقة.

7 - دونر الكباب

إحدى الأكلات التقليدية في تركيا، التي تأثّر بها المطبخ الأوروبي، حيث انتقلت ثقافة هذه الوجبة إلى مدن أوروبية عديدة، مستفيدة من سرعة تقديمها وسهولة تناولها في أثناء الحركة.

8 - البان مي

قدّمت فيتنام للعالم وجبة البان مي، وهو ساندويتش يجمع تأثيرات المطبخ الفرنسي الموروث من الحقبة القديمة مع النكهات المحلية، عبر الخضراوات والأعشاب الطازجة واللحوم والصلصات داخل خبز بقشرة مقرمشة.

9 - التشوروز

تشتهر إسبانيا بالتشوروز، وهو حلوى من العجين المقلي تُرش بالسكر وتُقدّم عادة مع شوكولاتة ساخنة، ما يجعلها خياراً شائعاً في الصباح والمساء.

10 - الأريباس

في القارة اللاتينية، تبرز الأريباس، كواحدة من أكثر الأكلات ارتباطاً بالهوية المحلية، لا سيما في فنزويلا وكولومبيا، وهي فطائر مصنوعة من دقيق الذرة تُشوى أو تُقلى ثم تُحشى بالجبن أو اللحوم المطهوة ببطء أو الفاصوليا المتبّلة أو الأفوكادو، في مزيج يجمع بين البساطة والقيمة الغذائية والارتباط بالتاريخ المحلي.