الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

10 وجبات شعبية.. الأكثر شهرة عالمياً

10 وجبات شعبية.. الأكثر شهرة عالمياً
15 فبراير 2026 18:23

أحمد عاطف (القاهرة)
باتت أكلات الشارع جزءاً أساسياً من المشهد الغذائي في العديد من المدن حول العالم، حيث تمثِّل خياراً سريعاً ومتاحاً لمختلف الفئات الاجتماعية من العمال والطلاب إلى السياح والمقيمين. وعلى الرغم من بساطتها وابتعادها عن القواعد الصارمة للمطابخ الفاخرة، فإن هذا النوع من الطعام يقدّم تجربة حسية مرتبطة بالبيئة المحلية وبالثقافة التي خرج منها، ليصبح في كثير من الأحيان علامة مميزة للدول والمجتمعات.
وتحت مظلّة التنوع الواسع لأكلات الشارع عالمياً، نالت بعض أطعمة الشارع شهرة كبيرة.

1 - التاكو المكسيكي
يجسِّد روح الطعام الشعبي في أميركا اللاتينية، عبر رقائق الذرة الدافئة المحشوة باللحوم أو الخضار، والمقدمة مع البصل والصلصات الحارة.

2 - بوري الهندية
تحتل الباني بوري الهندية، مكانة بارزة باعتبارها من أكثر الأكلات تفاعلاً بين البائعين والمستهلكين، إذ تُملأ القواقع المقرمشة بخليط من البطاطس المنكّهة والصلصات والمياه المتبّلة، ويتم تناولها دفعة واحدة في أجواء تجمع الحشود حول عربات الطعام.

3 - الهوت دوج
يظل رمزاً لأكل الشارع في الولايات المتحدة الأميركية، سواء في ساحات الملاعب أو الأرصفة، حيث تُقدَّم النقانق داخل خبز طري مع إضافات بسيطة، مثل الخردل أو الكاتشب أو البصل، في انعكاس لبساطة هذه الوجبة، التي أصبحت جزءاً من الثقافة الأميركية.

4 - الباد تاي
يبرز في جنوب شرقي آسيا طبق الباد تاي التايلاندي، المصنوع من نودلز الأرز المقلاة مع البيض والتوفو وصوص التمر الهندي والفول السوداني والليمون، ويُعد من أشهر الأطباق التي تُطهى أمام المستهلك في الشارع مباشرة.

5 - الفلافل
تتميز الفلافل في منطقة الشرق الأوسط، بحضور لافت ضمن قائمة أكلات الشارع الأكثر شهرة عالمياً، وتُصنع من الحمص أو الفول والمقلية حتى تصبح مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل.

6 - الشاورما
تُعد واحدة من أشهر الأكلات في دول الشرق الأوسط، وتشتهر بمظهرها الجذاب، حيث تُطهى على سيخ دوّار، وتُلف داخل الخبز مع الخضار والصلصات، لتصبح لاحقاً واحدة من أكثر الوجبات شعبية وانتشاراً خارج حدود المنطقة.

7 - دونر الكباب
إحدى الأكلات التقليدية في تركيا، التي تأثّر بها المطبخ الأوروبي، حيث انتقلت ثقافة هذه الوجبة إلى مدن أوروبية عديدة، مستفيدة من سرعة تقديمها وسهولة تناولها في أثناء الحركة.

8 - البان مي
قدّمت فيتنام للعالم وجبة البان مي، وهو ساندويتش يجمع تأثيرات المطبخ الفرنسي الموروث من الحقبة القديمة مع النكهات المحلية، عبر الخضراوات والأعشاب الطازجة واللحوم والصلصات داخل خبز بقشرة مقرمشة.

9 - التشوروز
تشتهر إسبانيا بالتشوروز، وهو حلوى من العجين المقلي تُرش بالسكر وتُقدّم عادة مع شوكولاتة ساخنة، ما يجعلها خياراً شائعاً في الصباح والمساء.

10 - الأريباس 
في القارة اللاتينية، تبرز الأريباس، كواحدة من أكثر الأكلات ارتباطاً بالهوية المحلية، لا سيما في فنزويلا وكولومبيا، وهي فطائر مصنوعة من دقيق الذرة تُشوى أو تُقلى ثم تُحشى بالجبن أو اللحوم المطهوة ببطء أو الفاصوليا المتبّلة أو الأفوكادو، في مزيج يجمع بين البساطة والقيمة الغذائية والارتباط بالتاريخ المحلي.

الوجبات الشعبية
الوجبات السريعة
آخر الأخبار
عناصر من الشرطة النمساوية
الترفيه
اتهام رجل حاول مهاجمة حفل تيلور سويفت في 2024
اليوم 20:03
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
اليوم 19:51
وزير الخارجية الأميركي وفيكتور أوربان خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بودابست (وكالات)
الأخبار العالمية
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
اليوم 19:48
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
اليوم 19:48
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
علوم الدار
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©