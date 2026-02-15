الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
5 خطوات تهيّئ الجسم للصيام

الاعتدال في تناول الوجبات مهم جداً خلال شهر رمضان (من المصدر)
16 فبراير 2026 02:04

ترجمة: أحمد عاطف

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تشير دراسات علمية إلى أهمية الاستعداد المسبق للصيام، مؤكدة أن تهيئة الجسم قبل دخول الشهر الكريم تقلِّل من الشعور بالإرهاق والصداع واضطرابات الجهاز الهضمي، ولاسيما خلال الأيام الأولى.

بحسب تقرير نشره موقع «تايمز أوف إنديا»، فإن التحضير الصحي لصيام شهر رمضان لا يقتصر على تغيير مواعيد الطعام فقط، بل يشمل تنظيم العادات الغذائية، وضبط نمط النوم بما يتناسب مع فترات الصيام الطويلة.
واستند التقرير إلى نصائح منظمة الصحة العالمية، ومركز الخدمات الصحية في «جامعة كورنيل» الأميركية، ليقدم 5 نصائح للصيام من دون الشعور بأي متاعب صحية، ما يجعل شهر رمضان فرصة لتعزيز نمط حياة صحي متوازن.

1 تعديل النظام الغذائي
توصي منظمة الصحة العالمية، بضرورة تقليل الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات قبل رمضان، مع الاعتماد على وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات والخضراوات والكربوهيدرات المعقّدة، مشيرة إلى أن التدرج في تغيير النظام الغذائي يساعد الجهاز الهضمي على التكيّف مع الصيام من دون إجهاد.

2 الترطيب قبل الصيام
شرب كميات كافية من الماء خلال الأيام التي تسبق الدخول في شهر رمضان، يُعدّ عنصراً أساسياً للحفاظ على توازن السوائل في الجسم، لاسيما في المناطق ذات المناخ الحار. ويُنصح أيضاً بتقليل المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، لما لها من تأثير مدرّ للبول قد يزيد من فقدان السوائل.

3 السحور المتوازن
بحسب مركز الخدمات الصحية بـ «جامعة كورنيل» الأميركية، فإن وجبة السحور تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على مستويات الطاقة طوال النهار. وأوصى التقرير بأن تتضمن وجبة السحور، الحبوب الكاملة، والبروتينات، والدهون الصحية، لما لها من قدرة على إبطاء الشعور بالجوع والعطش.

4 تقليل الكافيين 
التوقّف المفاجئ عن تناول الكافيين مع بداية رمضان قد يؤدي إلى الصداع والتعب، لذلك ينصح خبراء التغذية بأهمية تقليل استهلاك القهوة والمشروبات المنبِّهة بشكل تدريجي، قبل بدء الصيام بعدة أيام، حتى يعتاد الجسد على كمية أقل قبل الانقطاع في نهار رمضان.

5 تنظيم النوم 
من المهم جداً تعديل مواعيد النوم قبل رمضان، بما يتناسب مع السحور والاستيقاظ المبكر، إلى جانب الحفاظ على نشاط بدني خفيف مثل المشي، لدعم الصحة العامة من دون إجهاد الجسم خلال ساعات الصيام.

رمضان
شهر رمضان
الصيام
