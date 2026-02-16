الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

بالصور.. «أبوظبي للفنون الفروسية» تحتفي بالسنة الصينية

مشاركة واسعة في احتفالية «مدرسة أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية» برأس السنة الصينية
16 فبراير 2026 12:20

أبوظبي (وام) اختتمت مدرسة أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية، بنجاح مبادرتها الثقافية النوعية التي أُقيمت احتفالاً بالسنة الصينية الجديدة «عام الحصان» في التقويم الصيني، واستمرت من 13 - 15 فبراير الجاري.وتم تنظيم الفعالية بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في جمهورية الصين الشعبية، وذلك في مقرّ المدرسة في جزيرة الجبيل بأبوظبي، والتي سلّطت الضوء على عمق وحيوية الحوار الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، كما مثّلت منصة للتواصل الإنساني والمشاركة المجتمعية والدبلوماسية الثقافية برؤية مستقبلية.

وعكست الاحتفالية رمزية الحصان في الموروث الثقافي الإماراتي والصيني، وتضمّنت الفعالية ورش عمل وتجارب تقليدية وعروض أداء، وقد سلّطت الفعالية الضوء على الثقافة كجسر يربط بين الحضارات والقيم والتطلعات المشتركة العابرة للحدود. وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، إن الاحتفال بـ«عام الحصان» يعكس قوة ومتانة العلاقات الإماراتية الصينية، حيث يبرز دور التبادل الثقافي في تعميق علاقات التعاون والتفاهم المشترك وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين من خلال الاحتفال بالتراث والقيم المشتركة. وجسّد الاحتفال بـ«عام الحصان»، من خلال الفروسية، تطور العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية نحو شراكة تقوم في أحد جوانبها على التواصل الإنساني والتبادل الثقافي المباشر.

  • بالصور.. «أبوظبي للفنون الفروسية» تحتفي بالسنة الصينية
أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في الإمارات وكل أنحاء العالم
قتلى بانفجار في متجر ألعاب نارية شرقي الصين

وعلى امتداد أيام الفعالية، فتحت مدرسة أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية أبوابها أمام العائلات، والفنانين، وعشاق رياضة الفروسية، والمهتمين بالشأن الثقافي، للمشاركة في تجارب غنية عكست القيم المشتركة، وأسهمت في تعزيز التعلم والحوار الثقافي بين البلدين.
وقدّم برنامج الفعالية تجربة ثقافية متكاملة أبرزت مكانة الحصان عبر العصور، مستلهمة روايات تراثية وكونية من علم الفلك الصيني وإرث الصحراء في منطقة الخليج العربي.

  • بالصور.. «أبوظبي للفنون الفروسية» تحتفي بالسنة الصينية

وتضمّن البرنامج ورشاً إبداعية، وتجارب إعداد الشاي، وعروض أداء، إلى جانب رقصة الأسد التقليدية في الصين وفن العيّالة الإماراتي المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، والتي تجسّد معاني الوحدة والكرامة والهوية المشتركة، كما رافق ذلك حضور مميّز لفنون الخط العربي والصيني. وسلّط البرنامج الضوء على الحصان كرمز للانضباط والإتقان والقوة، عبر تجارب فنية تفاعلية تُوِّجت بعرض «الفروسية: العودة إلى الجذور»، وهو العرض المميز لمدرسة أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية، والذي يعبّر عن العلاقة العميقة بين الفارس والحصان عبر الثقافات والقرون، مقدماً التراث في صورة حية تجمع بين الحركة والأداء الفني الرفيع الذي يجمع بين الانضباط والجمال.

مدرسة أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية
الصين
جزيرة الجبيل
السنة القمرية
آخر الأخبار
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
الرياضة
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
اليوم 12:05
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اقتصاد
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اليوم 12:02
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©