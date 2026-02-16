الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
«تحقيق أمنية» تحوِّل 8000 حلم إلى حقيقة

«تحقيق أمنية» تحوِّل 8000 حلم إلى حقيقة
16 فبراير 2026 14:14

أبوظبي (الاتحاد)

سجّلت مؤسسة «تحقيق أمنية» محطّة إنسانية فارقة بوصولها إلى الأمنية رقم 8000، في إنجاز يجسِّد مسيرة طويلة من الأمل والعطاء، ويؤكّد أن كلّ أمنية تحقَّق ليست رقماً يُضاف إلى سجّل، بل حياة تُضاء وقلباً يُزرع فيه الفرح.وجاءت الأمنية 8000 للطفلة ستاره (9 سنوات)، أمنيتها أن تصبح طبيبة بيطرية في المستقبل، مدفوعة بحبها الكبير للحيوانات، وخصوصاً الكلاب، ورغبتها الصادقة في مساعدتها ورعايتها عندما تكبر. في إطار تحقيق هذه الأمنية الاستثنائية، تعاونت «تحقيق أمنية» مع مركز للعناية بالحيوانات الأليفة في مدينة خليفة بأبوظبي، حيث توجّه فريق المؤسسة إلى منزل الطفلة ستاره، حاملاً صندوقاً يضمّ رسالة دعوة رسمية من المركز، مع رداء الأطباء البيطريين وأدوات الفحص، في لحظة مؤثِّرة شكَّلت البداية ليومٍ سيبقى راسخاً في ذاكرتها. واستُقبلت ستاره بحفاوة كبيرة، لعيش تجربتها كطبيبة بيطرية ليومٍ كامل داخل المنشأة. وخلال جولتها، شاهدت ستاره الحيوانات التي تحتاج إلى الرعاية، ورافقت الأطباء البيطريين خلال الفحوصات الطبية وبعض العلاجات الخفيفة، في تجربة غنيّة بالمعرفة والدهشة والفرح. وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية: إنّ الوصول إلى الأمنية رقم 8000 هو لحظة فخر كبيرة، لأنها تُجسّد آلاف القصص الإنسانية التي آمنّا بها وسعينا لتحقيقها. أمنية ستاره تعبّر عن رسالة أمل وقوة وشغف بالحياة. نؤمن بأن تحقيق الأمنيات يزرع طاقة إيجابية حقيقية تُسهم في تعزيز معنويات الأطفال وأسرهم، وتمنحهم سبباً إضافياً للابتسام ومواصلة الأمل. وأضاف: سنواصل في «تحقيق أمنية» مسيرتنا الإنسانية، مستندين إلى إيماننا العميق بأن لكل طفل الحق في أن يحمل في أعماقه أمنية يحلم بها، ولكل أمنية القدرة على أن تُغيّر حياة. وتؤكّد مؤسسة «تحقيق أمنية»، من خلال وصولها إلى الأمنية 8000، أن رسالتها تتطلّع على الدوام لتصنع أثراً إنسانياً عميقاً يمتدّ في القلوب، ويُعيد تعريف الأمل كقوّة قادرة على صناعة الفرح، حتى في أصعب الظروف. وقالت عفراء الظاهري، مالك المركز البيطري: كنا متحمّسين لاستقبال ستاره، ومنحها يوماً خاصاً تشعر فيه فعلاً بأنها طبيبة بيطرية. وأتمنى أن يلهمها هذا اليوم لتكبر قوية وتحقّق أمنيتها وتصبح أفضل طبيبة بيطرية في المستقبل.

