الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«منتدى دبي للصورة» يُشعل الشغف الفوتوغرافي

«منتدى دبي للصورة» يُشعل الشغف الفوتوغرافي
16 فبراير 2026 15:35

دبي (الاتحاد) 

 

كشفت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «هيبا»، عن نتائج النسخة الرابعة من «منتدى دبي للصورة» الذي عُقد نوفمبر الماضي في دبي عقب الحفل الختامي للدورة الرابعة عشرة، بجدول فعاليات مكثّف شمل 6 فعاليات متنوّعة، قدمته نخبة من الشخصيات الفوتوغرافية البارزة من الإمارات والكويت ومصر وفلسطين وإثيوبيا والولايات المتحدة الأميركية.وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: سعداء بالإقبال الكبير على حضور فعاليات النسخة الرابعة للمنتدى، والأهم الانطباعات الإيجابية للجمهور، الذي كان ممتناً للمادة المعرفية والمهارية والقيمة الفوتوغرافية الثمينة المُهداة لحضور المنتدى. حضور 300 مصور للفعاليات أمر مبشِّر وسعدنا بنتائج الاستطلاع للجمهور، التي أظهرت أن 93% أكّدوا أنه الحدث الأكثر تحفيزاً وقيمةً معرفية في المنطقة، و96% طالبوا بتمديد أيام المنتدى وتنفيذ أكثر من نسخة في العام.
وأضاف: تحرص «هيبا» على تقديم الأوعية المعرفية والمهارية المنسجمة مع مستجدات صناعة التصوير على مستوى العالم، والنتائج الإيجابية لتقييم الجمهور للمنتدى بهذا المستوى هو الرؤية التي أُسِّست هيبا لتحقيقها على أرض الواقع، ونحن ندرس حالياً هذه المطالب بجديّة.

 

أخبار ذات صلة
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»


شهد اليوم الأول للمنتدى جولة تصوير عملية في مناطق دبي القديمة بعنوان «عبر أزقة الزمن»، قادتها المصورة الإماراتية علا اللوز، وتفاعل الجمهور مع جلسة حوارية بعنوان «التصوير في عصر الذكاء الاصطناعي» أدارها المصور الإماراتي حسين الموسوي، رئيس تحرير مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية»، وشاركت فيها المصورة الإثيوبية عايدة مولونه، والفنان البصري الفلسطيني يحيي قدورة، والمصورة الأميركية كارين أيجنر. واختتمت الفعالية بمحاضرة بعنوان «السرد القصصي رغم التحديات» للمصور الأميركي ريك سمولان، الفائز بالجائزة التقديرية للدورة الرابعة عشرة.
اليوم الثاني من المنتدى بدأ بجولة تصوير في «متحف المستقبل» بعنوان «سيمفونية الخطوط: التصوير المعماري»، بقيادة المصور المصري وائل أنسي. وتفاعل الجمهور مع ورشة عمل بعنوان «التعديل الذكي باستخدام لايت روم»، قدّمها المصور الكويتي ماجد سلطان الزعابي. واختتمت الفعالية بمحاضرة بعنوان «فن المحتوى المؤثّر» قدَّمها المصور الأميركي الفائز بجائزة صُنّاع المحتوى لهذه الدورة مارك سميث.

آخر الأخبار
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
الرياضة
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
اليوم 12:05
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اقتصاد
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اليوم 12:02
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©