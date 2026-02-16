جوائز «روّاد» 2026 تعود إلى جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)



استضافت «ميرال»، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، النسخة الثانية من جوائز «روّاد»، وهي المبادرة السنوية التي تكرم الأفراد، والفرق المتميزة تقديراً لإسهاماتها في تقديم تجارب استثنائية لضيوف جزيرة ياس.

وتجسِّد جوائز «روّاد» معاني الريادة التي يحملها اسمها، إذ تكرم الجهات، والأفراد تقديراً لالتزامهم وتفانيهم ونهجهم القيادي، ودورهم الأساسي في تعزيز مكانة جزيرة ياس وجهة عالمية رائدة للترفيه والسياحة.وأقيم الحفل وسط جزيرة ياس بمشاركة فرق عمل من مختلف قطاعات الأعمال التابعة لميرال، بما في ذلك المدن الترفيهية والمعالم السياحية، والفنادق، ومتاجر التجزئة، ومرافق الترفيه، وشركاء الوجهات. واستناداً إلى النجاح الذي شهدته النسخة الافتتاحية والتي كرمت أكثر من 400 شخص وفريق متميز، توسع برنامج الجوائز هذا العام ليشمل 19 فئة تسلط الضوء على نطاق أوسع من الإسهامات عبر مختلف أنحاء الجزيرة.





شهدت نسخة هذا العام أيضاً توسيع لجنة التحكيم لتضم نخبة من خبراء القطاع، بما يثري عملية التقييم بخبرات متخصصة ورؤى مهنية أوسع. ولضمان أعلى درجات النزاهة، أُعيد إسناد الترشيحات إلى محكمين مستقلين، وحصل كل فائز على جائزة نقدية تقديراً لمساهماته المتميزة والتزامه بتقديم خدمة بمعايير عالمية.

وقال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي ل «ميرال»: تمثل جوائز «روّاد» احتفاء بالأشخاص الذين يعكسون روح جزيرة ياس ويجسِّدون قيَمها، حيث إن شغفهم وإبداعهم والتزامهم يشكل أساس التجربة التي يعيشها الضيوف. تبرز في كل عام كفاءات تواصل تقديم نماذج ملهمة عبر مختلف مرافق الجزيرة، ويأتي هذا التكريم لتقدير الأفراد والفرق الذين يحرصون على الارتقاء بالمعايير المعتمدة، ويسهمون في ترسيخ مكانة جزيرة ياس وجهة عالمية رائدة للسياحة والترفيه.

وتهدف الجوائز للاحتفاء بالتميز عبر 4 محاور رئيسة تشمل الأفراد المتميزين بأدائهم الاستثنائي في خدمة الضيوف أو في الجوانب التشغيلية، والزملاء الذين يبرز أثر إسهاماتهم الإبداعية ضمن فئات الجوائز المتخصصة، والفرق التي يسهم تعاونها الفاعل في إرساء معايير جديدة على مستوى القطاع، إضافةً إلى القادة الذين تلعب رؤاهم دوراً أساسياً في صياغة الثقافة المؤسسية والمعايير المعتمدة في مختلف مرافق جزيرة ياس. وتجسد هذه المحاور مجتمعة ترجمة عملية لنهج ياس، وتعكس حجم الكفاءات التي تقف وراء السمعة العالمية المرموقة للوجهة.

ومن خلال تسليط الضوء على الكفاءات التي تتميز بالخدمة الاستثنائية، ووضوح الابتكار، وفاعلية القيادة، تعكس جوائز «روّاد» التزام «ميرال» المستمر بتطوير المواهب وترسيخ ثقافة أداء عالية تمتد عبر مختلف نقاط تفاعل الضيوف. وقد تطور البرنامج ليصبح محطة سنوية أساسية للاحتفاء بالأشخاص الذين يقفون خلف نجاح جزيرة ياس، ويسهمون بدور مباشر في دعم رؤية أبوظبي كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والترفيه.