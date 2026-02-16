اتهام رجل حاول مهاجمة حفل تيلور سويفت في 2024

وجه الادعاء في النمسا، اتهامات تتعلق بالإرهاب وغيرها من التهم إلى مشتبه به يبلغ من العمر الآن 21 عاما اعتقلته السلطات قبل وقت قصير من بدء حفل للمغنية تيلور سويفت كان من المقرر إقامته في العاصمة فيينا في 2024.
وقال الادعاء إن المتهم كان يخطط لتنفيذ هجوم بدافع من أفكار متشددة خلال ذلك الحفل.
وذكر مكتب الادعاء في فيينا، في بيان اليوم الاثنين، أنه يعتزم رفع دعوى جنائية بحق المشتبه به الذي لم يذكر اسمه واتهامه أيضا بإنتاج كمية صغيرة من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة ومحاولة شراء أسلحة بطريقة غير قانونية.
ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من محامي المشتبه به.