الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

اتهام رجل حاول مهاجمة حفل تيلور سويفت في 2024

عناصر من الشرطة النمساوية
16 فبراير 2026 20:03

وجه الادعاء في النمسا، ​اتهامات تتعلق بالإرهاب وغيرها من التهم إلى مشتبه به ⁠يبلغ من العمر الآن 21 ​عاما اعتقلته ​السلطات ‌قبل وقت قصير ⁠من بدء ​حفل للمغنية تيلور سويفت كان من المقرر إقامته في العاصمة فيينا في ‌2024.
وقال الادعاء إن المتهم ‌كان يخطط لتنفيذ هجوم بدافع من ​أفكار متشددة خلال ذلك الحفل.
وذكر مكتب الادعاء في فيينا، في بيان اليوم ‌الاثنين، أنه يعتزم رفع ​دعوى جنائية بحق المشتبه به الذي لم يذكر اسمه ​واتهامه ‌أيضا بإنتاج ⁠كمية ‌صغيرة من ‌مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة ومحاولة شراء ⁠أسلحة بطريقة غير ​قانونية.
ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من محامي المشتبه به.

المصدر: رويترز
تايلور سويفت
توجيه اتهام
حفل
آخر الأخبار
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
الرياضة
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
اليوم 12:05
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اقتصاد
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اليوم 12:02
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©