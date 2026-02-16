اتهام رجل حاول مهاجمة حفل تيلور سويفت في 2024

وجه الادعاء في النمسا، ​اتهامات تتعلق بالإرهاب وغيرها من التهم إلى مشتبه به ⁠يبلغ من العمر الآن 21 ​عاما اعتقلته ​السلطات ‌قبل وقت قصير ⁠من بدء ​حفل للمغنية تيلور سويفت كان من المقرر إقامته في العاصمة فيينا في ‌2024.

وقال الادعاء إن المتهم ‌كان يخطط لتنفيذ هجوم بدافع من ​أفكار متشددة خلال ذلك الحفل.

وذكر مكتب الادعاء في فيينا، في بيان اليوم ‌الاثنين، أنه يعتزم رفع ​دعوى جنائية بحق المشتبه به الذي لم يذكر اسمه ​واتهامه ‌أيضا بإنتاج ⁠كمية ‌صغيرة من ‌مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة ومحاولة شراء ⁠أسلحة بطريقة غير ​قانونية.

ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من محامي المشتبه به.