انقطاع منصة "إكس" في العديد من دول العالم

عادت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إلى العمل بعد انقطاع مؤقت حال دون عرض منشورات المستخدمين في العديد من دول العالم.

واستأنف الموقع عرض المحتوى والسماح للمستخدمين بالنشر والتفاعل كالمعتاد حوالى الساعة 15,30 ت غ، بعدما أفاد موقع داون ديتكتور(Down Detector) بارتفاع مفاجئ في بلاغات الانقطاع قبل ساعتين تقريبا.

وأوردت منظمة "نتبلوكس" لرصد الاتصال بالإنترنت، أن "إكس" شهدت "انقطاعات دولية"، مؤكدة أن هذا العطل "لا علاقة له بانقطاعات الإنترنت على مستوى الدول أو عمليات حجب".

وكانت المنظمة أفادت للمرة الأخيرة عن انقطاعات في خدمة "إكس" في التاسع من فبراير الجاري، وقبل ذلك في الأول منه.

وواجه صحافيو وكالة فرانس برس في دول عدة من بينها فرنسا وتايلاند، صعوبة في الوصول إلى المنصة.

واستحوذ إيلون ماسك على المنصة التي كانت تعرف باسم "تويتر" في العام 2022 في صفقة تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار أميركي. وقام، إثر ذلك، بتغيير اسمها، ثم دمجها مع شركته إكس إيه آي (xAi) المطورة لبرنامج الدردشة الآلي غروك (Grok).