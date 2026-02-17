الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم

صورة موضوعية
17 فبراير 2026 11:50

توصل فريق من الباحثين إلى أن الحصول على قسط من القيلولة لا يتجاوز 45 دقيقة بعد الظهر يساعد في تحسين قدرات التعلم، عن طريق استعادة قدرة المخ على اكتساب معلومات جديدة من خلال إعادة ضبط الوصلات العصبية.
وأظهرت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Neurolmage المتخصصة في طب الأعصاب أن الحصول على إغفاءة قصيرة خلال فترة بعد الظهر تعيد ضبط الوصلات العصبية بين خلايا المخ وتتيح لها القدرة على تخزين معلومات جديدة، وأن هذه الخاصية لا تتطلب بالضرورة الحصول على قسط وافر من النوم خلال ساعات الليل.
وتكمن فكرة هذه الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي فرايبرج الألمانية وجنيف السويسرية في أن المخ يقوم بتعزيز وصلات الاتصال بين الخلايا أثناء معالجة الأفكار والتجارب والمشاهدات على مدار اليوم مما يعزز آلية التعلم. ولكن تراكم هذه المعلومات يقلل من مرونة المخ ويجعله أقل قدرة على استيعاب المزيد من الخبرات، غير أن الحصول على فترة نوم قصيرة في منتصف اليوم يجعل المخ يستعيد نشاطه واستعداده للتعلم مجددا.
ويقول الباحث كريستوف نيسن، مدير مركز أبحاث النوم التابع لجامعة فرايبرج الألمانية في تصريحات للموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية إن "هذه النتائج تشير إلى أن فترات النوم، حتى لو كانت لفترة قصيرة، تساعد في تعزيز قدرة المخ على استيعاب معلومات جديدة".
وأضاف الباحث كاي شبيجلهالدر رئيس أبحاث النوم في قسم الأمراض النفسية بجامعة فرايبرج إن "هذه الدراسة تساعد في إدراك أهمية فترات النوم القصيرة من أجل التعافي الذهني حيث أن الحصول على فترة نوم قصيرة تجعلك تفكر بشكل اوضح، وأكثر قدرة على العمل بتركيز". 

المصدر: وكالات
النوم
القيلولة
تعلم
