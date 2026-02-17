الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبوظبي.. "جزيرة ياس" تستقبل رمضان ببرنامج متكامل

أبوظبي.. "جزيرة ياس" تستقبل رمضان ببرنامج متكامل
17 فبراير 2026 16:48

أعلنت جزيرة ياس - أبوظبي عن برنامج متكامل من التجارب الرمضانية التي تجمع بين كرم الضيافة وتنوع الخيارات والنكهات، ضمن أجواء مميزة تعكس خصوصية الشهر الفضيل.

وتستقبل الجزيرة زوارها بأمسيات تتنوع بين موائد إفطار على الواجهة البحرية عند الغروب، وتجارب سحور تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، إلى جانب لقاءات وتجمعات عائلية واجتماعية في أجواء ومساحات خارجية.

 

 ويمكن لضيوف جزيرة ياس الاستفادة من باقة "الإقامة واللعب" خلال شهر رمضان، والتي تجمع بين الإقامة الفندقية والإفطار والدخول إلى المدن الترفيهية ضمن عرض متكامل مخصص للعائلات.

 

وتتضمن التجارب الدخول إلى "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي" التي تضم مرافق وألعابا سجلت أرقاما قياسية عالمية، و"ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، التي تقدم مجموعة واسعة من الألعاب والمنزلقات والتجارب المائية، و"عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، التي توفر مغامرات مستوحاة من شخصيات عالمية شهيرة، إضافة إلى "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، التي تتيح للزوار استكشاف عوالم بحرية وتجارب تعليمية وتفاعلية. وبذلك يوفر العرض خيارات متنوعة تلائم مختلف الفئات العمرية.

المصدر: وام
أبوظبي
شهر رمضان
