«أبوظبي للتراث» تُشارك في «النالية المتنقل»

«أبوظبي للتراث» تُشارك في «النالية المتنقل»
17 فبراير 2026 22:37

أبوظبي (وام)

شاركت هيئة أبوظبي للتراث، في معرض «النالية» المتنقِّل، الذي أُقيمت فعالياته في المسرح الوطني بأبوظبي، بتنظيم من وزارة الثقافة، وذلك بهدف تعزيز دور المعرض في تنشئة جيل يهتم بتراثه، ويعتز بهويته، ويكون قادراً على حمل تراث الإمارات الأصيل جيلاً بعد جيل.

رحلات الغوص وقدّمت الهيئة خلال المعرض، الذي اختتمت فعالياته أول أمس، مجموعة من الحِرف التراثية، مثل «التلي»، «السدو»، و«الخوص»، فيما تعرَّف الزوّار من خلال الركن البحري على الأدوات والمراكب التي كانت تُستخدم في رحلات الغوص وصيد السمك.
يُعدّ معرض «النالية» مبادرة ثقافية تهدف إلى تعزيز الهوية الإماراتية، وترسيخ القيَم الثقافية بين طلاب المدارس عبر توفير 7 محطات تفاعلية رئيسة، صمِّم كل منها لإبراز جوانب الثقافة المحلية، وشملت: البرزة، وأرض الإمارات، ومنارة الفن، وألغاز المندوس، واستوديو النالية، وميدان الحكاية، والبرواز، وتضمنت رحلة الزوّار في محطة «درب المستقبل».

تفاعل مباشر وقدّم المعرض لطلبة المدارس في مختلف المراحل الدراسية تجربة ثقافية تفاعلية تجمع بين المعرفة والمتعة، من خلال استعراض مشاريع ومبادرات ثقافية متنوعة، وإتاحة الفرصة للتفاعل المباشر مع الفنون والمواهب والمشاريع الإبداعية، بما عزَّز ذائقتهم الفنية ودعم حضورهم في المشهد الثقافي الوطني.

