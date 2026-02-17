بالصور.. «جولة فوتوغرافية» في عجمان

عجمان (وام)



نظم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، بالتعاون مع «جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي»، ومدرسة نيكون دبي، ورشة ميدانية بعنوان «جولة فوتوغرافية» في العبرة بعجمان.

شارك فيها 50 مصوراً من المشاركين في «جائزة عجمان للتصوير الضوئي»، وذلك ضمن البرنامج المصاحب للجائزة التي تستمر حتى 20 فبراير الجاري.

وانطلقت الورشة من محطة المارينا بعجمان وتنقل المشاركون بين المشاهد البحرية ومراكب الصيد التقليدية وتفاصيل الحياة اليومية في العبرة، في تجربة أتاحت لهم استكشاف زوايا تصوير جديدة تعكس التلاقي بين التراث البحري والامتداد العمراني الحديث في الإمارة.





وقدمت المصورة العالمية فيديا شندراموهان، توجيهات فنية مباشرة للمشاركين، ركزت خلالها على إدارة الضوء الطبيعي، واختيار التكوينات المناسبة، وبناء سرد بصري متكامل يعكس روح المكان وخصوصيته، بما يعزّز جودة الأعمال المقدمة ضمن محورَي الجائزة «المحور العام ومحور القصة المصورة»، اللذين يشترطان أن تكون كل الصور ملتقطة داخل إمارة عجمان.

وأكد أحمد سعيد الكعبي، مدير مكتب أخبار الحاكم وولي العهد بالمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، رئيس اللجنة المنظمة لـ«جائزة عجمان للتصوير»، أن تنظيم «الجولة الفوتوغرافية» يأتي في إطار حرص المكتب على إثراء تجربة المشاركين في جائزة عجمان للتصوير الضوئي، وتحويلها إلى مساحة عملية للتعلم والتطوير، تتيح للمصورين التفاعل المباشر مع تفاصيل الإمارة وتوثيقها بعدسة احترافية واعية.





وقال إن العبرة تمثل مشهداً حيّاً يختزل الذاكرة البحرية لعجمان وتحولاتها التنموية، مشيراً إلى أن إشراك المصورين في جولات ميدانية منظمة يسهم في صقل مهاراتهم الفنية، ويعزِّز قدرتهم على بناء قصة بصرية مترابطة تعبّر عن الهوية الثقافية والإنسانية للإمارة.

وذكر الكعبي أن الشراكة مع «جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي»، ومدرسة نيكون دبي، تعكس تكامل الجهود الوطنية في دعم الفنون البصرية ونقل الخبرات التقنية إلى المصورين، بما يسهم في إعداد جيل مبدع قادر على إبراز الصورة الحضارية لعجمان، انسجاما مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 في بناء رأسمال بشري متمكّن ومبدع.