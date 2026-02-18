إطلاق مبادرة «جود» لتمكين شباب عجمان في رمضان

عجمان (وام)

أطلق برنامج أجيال، مبادرة «جود» المجتمعية، والتي تفتح المجال أمام أبناء إمارة عجمان من الفئة العمرية 11 - 24 عاماً، لتصميم وتنفيذ مبادرات مجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، بما يعكس روح المسؤولية والعطاء، ويسهم في إحداث أثر إيجابي ملموس داخل الإمارة.وتنطلق المبادرة من إيمان البرنامج بأن الشباب هم المحرك الرئيس للعمل المجتمعي، وأن شهر رمضان يمثل فرصة لترجمة القيم إلى ممارسات عملية تعزز التماسك الاجتماعي، وتدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030، وترسّخ ثقافة المبادرة والعمل المجتمعي.

وتشمل مجالات المشاركة، المبادرات الخيرية والتطوعية والاجتماعية والرياضية والثقافية والتراثية، إضافة إلى مسار خاص بمبادرات «عام الأسرة»، بما يتيح للمشاركين اختيار المجال الذي يتوافق مع اهتماماتهم وقدراتهم لخدمة مجتمعهم.

ويتم تقييم المبادرات وفق عدة معايير تشمل الأثر المجتمعي، والابتكار، والقيادة والمسؤولية، وجودة التوثيق، وقابلية الاستدامة، مع مراعاة الفروق العمرية بين الفئات المشاركة.

وتتضمن المبادرة جوائز مالية تحفيزية، ويتم تنفيذ المبادرات خلال شهر رمضان، على أن يتم تسجيلها قبل 15 رمضان، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين في يوم زايد للعمل الإنساني.

ودعا برنامج أجيال شباب إمارة عجمان إلى المشاركة الفاعلة، وتحويل أفكارهم إلى مبادرات واقعية تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة الجود والعمل الإنساني.