«عالم القهوة دبي» يحقِّق نتائج قياسية

دبي (وام)



أعلنت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، نجاح الدورة الخامسة من معرض «عالم القهوة دبي 2026» وتحقيقها نتائج قياسية عززت مكانة دبي مركزاً إقليمياً رائداً لتجارة القهوة المختصة، مؤكدة إقامة الدورة السادسة خلال الفترة من 26 - 28 يناير 2027.

وسجلت نسخة 2026 أكثر من 20 ألف زيارة لزوار متخصصين من أكثر من 80 دولة، بمشاركة أكثر من 2100 شركة وعلامة تجارية من 78 دولة، إلى جانب 9 أجنحة وطنية، لتكون الأكبر عالمياً ضمن سلسلة معارض «عالم القهوة» حتى الآن.

وأظهرت البيانات أن المتخصِّصين والعاملين في القطاع شكلوا 83% من إجمالي الزوار، فيما تجاوزت نسبة المشاركة الدولية 70%، وأكد 63% من الزوار مشاركتهم للمرة الأولى، في حين بلغت نسبة متخذي القرار ومسؤولي المشتريات 68% من إجمالي الحضور، وأفاد 60% منهم بإبرام صفقات أو الدخول في اتفاقيات وشراكات جديدة خلال الحدث.

وقال خالد الحمادي، النائب التنفيذي، إن المعرض وصل إلى مرحلة مهمة يُقاس فيها النجاح بالنتائج المحققة، موضحاً أن نسخة هذا العام أظهرت كيف شكّل المعرض منصة حقيقية لعقد الصفقات وإطلاق المنتجات والتعرف على مصادر جديدة والإعلان عن الشراكات التجارية، بما يعكس الدور المتزايد لدبي محوراً عالمياً يجمع العاملين في صناعة القهوة المختصة.

وقالت شوق بن رضا، مديرة المعرض، إن الحدث أكد مكانته منصة متكاملة تجمع بين المعرفة والتواصل والابتكار، مشيرة إلى اهتمام متزايد من المختصين وصناع القرار والعلامات التجارية العالمية، بما يعكس نضج قطاع القهوة المختصة في المنطقة، ويعزز نمو الصناعة محلياً وإقليمياً.

ووقِّعت خلال الحدث 14 مذكرة تفاهم وشراكة بين 23 شركة وهيئة ومنظمة، شملت تجديد الشراكة لتنظيم المعرض لمدة 5 سنوات حتى عام 2031، إضافة إلى توقيع عقد تنظيم مهرجان البحرين للقهوة لمدة 3 سنوات، إلى جانب اتفاقيات تعاون محلية وإقليمية وعالمية.

وأكد أكثر من 90% من العارضين، مع اختتام الدورة الخامسة، نيتهم العودة للمشاركة، فيما حُجزت 50% من مساحة الدورة السادسة خلال أيام المعرض، في مؤشر على الثقة العالية بمستقبل الحدث واستمرارية نموه.