الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«ليالي رمضان» في «السعديات».. وجهة استثنائية

«ليالي رمضان» في «السعديات».. وجهة استثنائية
19 فبراير 2026 15:59

أبوظبي (الاتحاد) تشكِّل «ليالي رمضان» في «ليالي السعديات»، المقدَّمة من «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة، وجهة استثنائية لاستضافة الفعاليات وتجارب السحور في أجواء أنيقة ومريحة تجمع بين خدمات الضيافة وفرص الحوار والتواصل، بما يتيح المجال لتعزيز الروابط المهنية والاجتماعية بين القيادات وفرق العمل، وتوطيد العلاقات مع العملاء والشركاء خلال الشهر الفضيل.

  • «ليالي رمضان» في «السعديات».. وجهة استثنائية
أخبار ذات صلة
«تراحم الخيرية» تستهدف جمع وإنفاق 150 مليون درهم خلال رمضان
طرق دبي تطلق مبادرات مجتمعية رمضانية

وتُقام «ليالي رمضان» يومياً من الساعة 9:00 مساءً حتى 3:00 صباحاً في مسرح «ليالي السعديات» الخارجي المفتوح، بين أحضان الطبيعة الخلابة في جزيرة السعديات.
ويُسهم موقع «ليالي رمضان»، بالقرب من المنطقة الثقافية في السعديات وجزيرة ياس ووسط مدينة أبوظبي، في استقطاب اللقاءات الترحيبية، حيث صمِّمت أمسيات «ليالي رمضان» بعناية لتشجيع التواصل والتفاعل الاجتماعي خارج إطار بيئات العمل اليومي المعتاد عبر ما تقدمه من جلسات وخيارات متعددة من الألعاب اللوحية، والأنشطة التفاعلية التي تُضفي لمسات من المرح والبهجة عليها.
وتكتمل التجربة بأشهى النكهات من الأطباق والحلويات المستوحاة من المطبخ الإماراتي، ما يمنح المؤسسات مزيداً من الثقة في تميز وجودة التجربة. وتُثري الأنشطة الثقافية والترفيهية أمسيات «ليالي رمضان» بعروض وأنغام موسيقية هادئة يومياً، في حين تشهد عطلات نهاية الأسبوع تنظيم فعاليات ثقافية مستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل.
وتؤكد الدراسات الحديثة أهمية التجارب المعنية بالكوادر البشرية في تعزيز بيئات العمل. ويُظهر تقرير لمؤسسة «غالوب» أن المؤسسات في دولة الإمارات تسجل مستويات متقدمة من الارتباط الوظيفي مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ما يعكس تركيزاً متنامياً على تطوير بيئات العمل. كما كشفت دراسة أجرتها جامعة الشارقة عام 2025، شملت أكثر من 300 موظف في القطاع الحكومي، أن بيئة العمل الإيجابية هي المحرك الأقوى للإنتاجية، تليها مباشرة سلوكيات القيادة والأمان الوظيفي. 
وتتماشى أمسيات «ليالي رمضان» مع هذه التوجهات عبر تقديم تجارب رمضانية أصيلة قائمة على الحوار والتواصل، تُمكن الشركات من بناء روابط أقوى مع فرقها وعملائها خلال الشهر الكريم، وترسيخ ثقافة مؤسسية مستدامة على المدى الطويل.

السعديات
رمضان
آخر الأخبار
أوسيمين يكشف أسراره ودور سباليتي في إعادته للحياة
الرياضة
أوسيمين يكشف أسراره ودور سباليتي في إعادته للحياة
اليوم 20:15
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©