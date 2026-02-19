الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الترفيه

عناصر شرطة يتنكرون بأزياء رقص لاعتقال لص

عناصر شرطة يتنكرون لاعتقال لص
19 فبراير 2026 21:28

تنكّر بعض عناصر الشرطة في تايلاند بأزياء رقص تقليدية لتوقيف لص حيث شكّل حلول السنة القمرية الجديدة، الذي يُحتفل به هذا الأسبوع في بلدان آسيوية كثيرة، مصدر إلهام للشرطة في العاصمة بانكوك.
وأظهر تسجيل مصوّر نشرته شرطة بانكوك، اليوم الخميس، عناصر متخفّين في زيّ أسد أحمر وأصفر يقتربون من هدفهم. وخرج أحدهم من الزيّ ليطرح المشتبه به أرضا.
ويتّهم الرجل، البالغ 33 عاما، بسرقة قطع ثمينة بينها تمثالان لبوذا، تتجاوز قيمتها مليوني بات (54 ألف يورو).
وراقب عناصر الشرطة المشتبه به لأسابيع عدّة قبل أن يضعوا خطّتهم هذه. فقرّروا الاندماج في موكب "رقصة الأسد" الأربعاء في معبد في العاصمة بانكوك.

