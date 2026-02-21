ناسا: مشكلات تؤجل إطلاق "أرتيميس 2" إلى القمر

أعلن جاريد آيزكمان رئيس وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، اليوم السبت، أن إطلاق مهمة "أرتيميس 2" لن يكون ممكنا في مارس المقبل، بسبب مشكلات تقنية في الصاروخ الذي سينقل روادا في رحلة حول القمر للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما.

وأوضح آيزكمان أن فرق "ناسا" رصدت هذه المشكلات، وهي عبارة عن خلل في تدفق الهيليوم في إحدى طبقات الصاروخ.

وأشار، في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن الأعطال التي تسببت في ذلك، "أيّا كانت"، ستجبر الوكالة على إعادة الصاروخ إلى مبنى التجميع "ما سيجعل نافذة الإطلاق المقررة في مارس مستبعدة".

وسبق للوكالة أن أعلنت أنها تخطط لإطلاق المهمة اعتبارا من 6 مارس. المقبل، بعدما أجرت للصاروخ اختبارا شاملا في ظروف حقيقية بدا للوهلة الأولى ناجحا.

لكنّ إدارة الوكالة أوضحت أن المهندسين سيحتاجون إلى أيام عدة لتحليل البيانات المتعلقة بهذا الاختبار، وأن من الضروري إجراء مناورات أخرى وعمليات تَحقُق.

وستكون هذه المهمة، التي تنطلق من قاعدة كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية وتستمر نحو عشرة أيام، أول رحلة مأهولة حول القمر منذ أكثر من 50 عاما.

وكانت "ناسا" حددت خمس نوافذ إطلاق ممكنة في مارس، وأعلنت أيضا ست فترات محتملة أخرى للإطلاق في أبريل.