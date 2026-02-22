دراما «أبوظبي للإعلام» تتصدّر المشهد

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



تشهد شاشات «أبوظبي للإعلام» حضوراً لافتاً للأعمال الدرامية المشتركة ضمن السباق الرمضاني، من خلال إنتاج مسلسلات تتنوّع بين الاجتماعي والتشويقي والكوميدي والأكشن، وتجمع في بطولتها نخبة من نجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، تأكيداً على التزام «أبوظبي للإعلام» بتعزيز حضور الدراما الإماراتية والعربية، عبر شراكات فنية واسعة تسهم في رفع مستوى الإنتاج، وتقديم مضامين متجددة ومحتوى يرتقي بذائقة المشاهد العربي، سواء على مستوى النصوص أو جودة التنفيذ.



مضامين متنوعة

«لحظات مسروقة»، «الضربة»، «الباء تحته نقطة 2»، و«البخت»، مجموعة مسلسلات مشتركة تُعرض على شاشتَي «أبوظبي» و«الإمارات»، ومنصة ADMN عبر تطبيق «ستارزبلاي»، وتعتمد على البطولة الجماعية، مقدّمة مضامين متنوعة بين الاجتماعي والتراجيدي والكوميدي، في تجربة فنية تُثري المشهد الدرامي العربي وتمنحه أفقاً أوسع من التنوع الثقافي والفني.



مدارس وثقافات

شدّد ممثلون ومنتجون على أهمية التعاون المشترك بين صنّاع الدراما من أجل تنفيذ أعمال مشتركة تخدم المشهد الدرامي بظهور مسلسلات بأفكار ومضامين مختلفة ترقى بمستوى المشاهد العربي. وأشاد الممثل والمنتج أحمد الجسمي، بطل مسلسل «لحظات مسروقة»، الذي يشارك في بطولته ممثّلون من الإمارات والكويت والبحرين، بتوجه «أبوظبي للإعلام» نحو إنتاج هذا النوع من الأعمال، لما له من أثر إيجابي على تسويق العمل والممثل خارج حدود بلده، فضلاً عن تنوّع الموضوعات وثراء القصص المطروحة. وقال: تسهم الأعمال المشتركة في تطوير أدوات الممثل، ويساعد التعاون مع فنانين من مدارس وثقافات مختلفة في صقل التجربة وتعميق الوعي الفني.



تميز فني

أوضحت الممثلة فاطمة الحوسني، بطلة الجزء الثاني من «الباء تحته نقطة» الذي يجمع ممثلين من مصر وسوريا والعراق، أن هذه النوعية من الأعمال توفِّر حالة من التميز الفني. وأكدت حرصها على خوض هذه التجارب لما تتيحه من تبادل ثقافي بين ممثلين مخضرمين ووجوه شابة، معتبرة أن التوليفة الفنية الغنية في هذه الأعمال تشكّل دروس تمثيل حقيقية، يستفيد منها الجيل الجديد من مدارس فنية متنوعة.





حضور قوي

أشار الممثل حسين سعيد سالم، الذي يشارك في بطولة «الضربة»، أمام نخبة من نجوم الدراما العربية، إلى أن البطولات الجماعية تقوم على حبكة درامية متماسكة، تتشكَّل من تنوُّع اللهجات والثقافات والكيمياء الفنية بين الممثلين. وقال: التعاون بين جيل الرواد والمواهب الصاعدة يسهم في تقديم أعمال تسجل حضوراً قوياً، وتعكس قضايا وهموماً مشتركة بين المجتمعات الخليجية

والعربية.



كسر التقليد

ذكر الممثل مروان عبدالله، الذي يلعب بطولة مسلسل «البخت»، أمام نخبة من نجوم الدراما المصرية، أن الدراما المشتركة تسهم في كسر النمط التقليدي للقصص المكررة، وتفتح الباب أمام أفكار أكثر تنوعاً وجرأة. ووصف مشاركته في العمل بأنها نقلة نوعية في مسيرته، سواء من حيث طبيعة الدور أو المزج بين التشويق والأكشن، إضافة إلى التعاون مع نخبة من نجوم الوطن العربي.



محتوى مغاير

ترى الممثلة هدى الخطيب أن الدراما المشتركة تُثري المشهد العربي بصناعة محتوى إبداعي مختلف ومغاير، يجمع تحت كاميرا واحدة مدارس فنية متعددة. وأكّدت أن هذا التنوّع ينعكس إيجاباً على جودة العمل، ويمنح الجمهور تجربة مشاهدة أكثر ثراءً وعمقاً.