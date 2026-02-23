"واتساب" يضيف خيار كلمة مرور لتعزيز الحماية

أعلن تطبيق المراسلة "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، عن إطلاق ميزة اختيارية جديدة تتيح للمستخدمين على نظامي "iOS" و"أندرويد" تعيين كلمة مرور، وذلك لتعزيز حماية الحسابات الشخصية وتقليل مخاطر الاختراق، على أن يتم طرحها تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

وتوفر الميزة طبقة حماية إضافية، حيث ستُطلب كلمة المرور كخطوة ثانية بعد إدخال رمز التحقق الأساسي (المكون من 6 أرقام)، ويضمن ذلك منع أي وصول غير مصرح به للحساب حتى في حال تسريب أو سرقة رمز التحقق.

وتتطلب الميزة إنشاء كلمة مرور يتراوح طولها بين 6 و20 حرفاً ورقماً "بحيث تتضمن حرفاً ورقماً واحداً على الأقل"، مع عرض مؤشر لقياس قوة الكلمة لضمان أقصى درجات الأمان.

وتتسم الميزة بالمرونة التامة، حيث يمكن للمستخدم تحديث أو حذف كلمة المرور في أي وقت.