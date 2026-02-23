الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

جناح الإمارات في «إكسبو أوساكا» يحصد ذهبية «التصميم الألمانية»

جناح الإمارات في «إكسبو أوساكا» يحصد ذهبية «التصميم الألمانية»
24 فبراير 2026 03:36

أبوظبي (الاتحاد)

تُوّج جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» بالجائزة الذهبية، خلال حفل توزيع «جوائز التصميم الألمانية 2026»، وذلك في فئة «المعارض والفعاليات - تصميم المعارض»، التي يُنظمها مجلس التصميم الألماني.
 ونسج الجناح تحت شعار «من الأرض إلى الأثير» حواراً أصيلاً ومنفتحاً بين المواد الطبيعية والبراعة الحرفية والسرد القصصي، ليمنح الزوار تجربة غامرة متعددة الحواس. 
 وأشادت لجنة التحكيم الدولية بوضوح المفهوم المكاني للجناح وتنظيمه المتقن، وبالحضور المحوري لشجرة النخيل كعنصر معماري مميّز، إلى جانب التجربة متعددة الحواس التي تبلورت من خلال توظيف الضوء والمواد والتفاعل الإنساني بتناغمٍ لافت. كما نوّهت اللجنة بقدرة الجناح على المواءمة بين الإرث الثقافي والتطلّع إلى المستقبل ضمن إطار معماري متكامل ومتناسق. وقال شهاب أحمد الفهيم، سفير الإمارات لدى اليابان، والمفوّض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا _ كانساي»: «يجسّد التكريم الرؤية التي انطلق منها تصميم جناح دولة الإمارات. فمنذ اللحظة الأولى، تمّ تصوّر الجناح بوصفه فضاءً جامعاً يتيح للناس الالتقاء والتواصل عبر العمارة، واستكشاف المواد المبتكرة، وخوض تجارب مشتركة، تعكس إيمان الإمارات بأن التقدّم يتحقّق حين تجتمع العقول وتتقاطع الثقافات».

أخبار ذات صلة
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا
إكسبو أوساكا
الإمارات
أوساكا
اليابان
آخر الأخبار
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية
اليوم 20:08
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا
اليوم 20:02
نادي الشارقة ينظّم دورة عمار الدوخي الرمضانية لكرة القدم
الرياضة
نادي الشارقة ينظّم دورة عمار الدوخي الرمضانية لكرة القدم
اليوم 20:00
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
الرياضة
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
اليوم 19:30
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
الرياضة
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©