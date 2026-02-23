جناح الإمارات في «إكسبو أوساكا» يحصد ذهبية «التصميم الألمانية»

أبوظبي (الاتحاد)



تُوّج جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» بالجائزة الذهبية، خلال حفل توزيع «جوائز التصميم الألمانية 2026»، وذلك في فئة «المعارض والفعاليات - تصميم المعارض»، التي يُنظمها مجلس التصميم الألماني.

ونسج الجناح تحت شعار «من الأرض إلى الأثير» حواراً أصيلاً ومنفتحاً بين المواد الطبيعية والبراعة الحرفية والسرد القصصي، ليمنح الزوار تجربة غامرة متعددة الحواس.

وأشادت لجنة التحكيم الدولية بوضوح المفهوم المكاني للجناح وتنظيمه المتقن، وبالحضور المحوري لشجرة النخيل كعنصر معماري مميّز، إلى جانب التجربة متعددة الحواس التي تبلورت من خلال توظيف الضوء والمواد والتفاعل الإنساني بتناغمٍ لافت. كما نوّهت اللجنة بقدرة الجناح على المواءمة بين الإرث الثقافي والتطلّع إلى المستقبل ضمن إطار معماري متكامل ومتناسق. وقال شهاب أحمد الفهيم، سفير الإمارات لدى اليابان، والمفوّض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا _ كانساي»: «يجسّد التكريم الرؤية التي انطلق منها تصميم جناح دولة الإمارات. فمنذ اللحظة الأولى، تمّ تصوّر الجناح بوصفه فضاءً جامعاً يتيح للناس الالتقاء والتواصل عبر العمارة، واستكشاف المواد المبتكرة، وخوض تجارب مشتركة، تعكس إيمان الإمارات بأن التقدّم يتحقّق حين تجتمع العقول وتتقاطع الثقافات».