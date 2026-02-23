فرنسا.. فنانون ينددون بسرقة حقوقهم عبر الذكاء الاصطناعي

قبل أيّام من حفل توزيع جوائز "سيزار"، أعرق مكافآت السينما الفرنسيّة، ندّد 4 آلاف ممثّل ومخرج بـ"النهب المنظّم" الذي تمارسه أدوات الذكاء الاصطناعي بسرقة أصواتهم أو صورهم.

وكتب الفنانون، في مقال نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة "لو باريزيان" ونقلته هيئة "أدامي" المعنية بحقوق التمثيل والتي أطلقت هذه المبادرة، "نشهد تحوّلا عميقا في مهنتنا منذ وصول الذكاء الاصطناعي. هذه الأداة القيّمة لبعض المهن هي أيضا وحش نهم للفنانين من أمثالنا".

ومن بين الموقّعين على هذا المقال سوان أرلو وجيرار جونيو وجوزيه غارسيا، فضلا عن الممثّلات ليا دروكر وإلودي بوشيه وكارين فيار.

وأشار الفنانون إلى أن "استنساخ أصوات الممثّلين والممثّلات من دون إذن بات منتشرا"، مشدّدين على أن "ما من أسبوع يمرّ من دون أن ينبّه فنان إلى المنافسة الوحشية للذكاء الاصطناعي على عمله".

ولفتوا إلى أن "مئات الفنانين الأقلّ شهرة، الذين لا يسمح لهم وضعهم في غالب الأحيان برفض العروض، هم الذين يتخلّون أحيانا عن حقوقهم للذكاء الاصطناعي، بالرغم من المخاطر على سمعتهم ومستقبلهم".

ودعا الفنانون إلى وضع "إطار قانوني" لكي "يتعايش الذكاء الاصطناعي مع عمل الفنانين في بيئة تحترم حقوق التأليف والحقوق المجاورة".

ومنذ أشهر، تتزايد المبادرات في الأوساط الفنية في وجه التهديد الذي يشكّله الذكاء الاصطناعي على القطاع برمته.

وشارك ممثّلون في وقفة احتجاجية منذ فترة قصيرة في باريس.