«البرلماني الصغير».. صوت الطفل العربي يصنع المستقبل

الشارقة (الاتحاد) أصدر البرلمان العربي للطفل العدد 14 من مجلته الفصلية «البرلماني الصغير» الصادرة عن الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل، من إمارة الشارقة لشهر فبراير 2026م، في إصدار جديد يواصل رسالته الهادفة إلى ترسيخ الوعي الثقافي والبرلماني لدى الأطفال العرب، وتعزيز حضورهم الفكري والمعرفي في قضايا الحاضر والمستقبل، ضمن رؤية شاملة تُعلي من قيمة الطفل بوصفه شريكاً أصيلاً في التنمية وبناء المجتمعات.وجاء العدد في إطار تحريري متنوع جمع بين التثقيف البرلماني والهوية الثقافية والمعرفة المعاصرة، حيث تميّز بصفحة «سالم وسلامة» التي تتناول بأسلوب مبسط وحواري ومحبّب للأطفال موضوع الهوية الثقافية، فيما خصّص باب «صبح سبورة» لعنوان «الأطفال شركاء في التنمية»، تأكيداً على الدور المتنامي للأجيال الناشئة في صناعة المستقبل والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهم. وفي باب «قضايا» سلّطت المجلة الضوء على الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساس بناء الإنسان العربي، فيما ناقشت صفحة «الثقافة البرلمانية» موضوع «صناعة الوعي قبل صناعة القرار»، بما يعزّز مفاهيم المشاركة الواعية والمسؤولية المجتمعية لدى الأطفال. وجاء باب «أخبار ومتابعات» بعنوان «أطفال العرب يدافعون عن هويتهم»، مستعرضاً نماذج ومبادرات تعكس وعي الأطفال العرب بقضاياهم الثقافية والانتمائية. وتضمن العدد تجارب ملهمة لأعضاء البرلمان العربي للطفل، حيث استعرض علي الحمد، عضو البرلمان العربي للطفل، تجربته البرلمانية وما أضافته من مهارات ومعارف، فيما تحدّث علي محمد علي، من نادي الأعضاء السابقين عن مساهمة البرلمان العربي للطفل في بناء شخصيته وتعزيز ثقته بنفسه وقدرته على التعبير والمشاركة. وخصِّص التحقيق الصحفي لموضوع «الأطفال العرب والذكاء الاصطناعي»، متناولاً الفرص والتحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة على وعي الأطفال ومستقبلهم. وفي الجانب الثقافي والسياحي، جاءت صفحة «المحرر السياحي» لتسلط الضوء على دولة قطر تحت عنوان «دولة قطر بعيون أطفالها.. حكاية مكان وهوية»، بينما خصِّصت صفحة «علوم وابتكار» لموضوع «الصحة النفسية للأطفال تستحق الاهتمام» بقلم كيرلس ميخائيل، تأكيداً على أهمية البعد النفسي في تنمية الطفل. واستعرضت صفحة «حكايات من التراث» قصة «القشة التي قصمت ظهر البعير»، في إطار ربط الأجيال الجديدة بالموروث العربي، وتناولت صفحة «التنمية الذاتية» موضوع «صنّاع الخير الرقمي» بقلم الباحثة آمنة الحنطوبي، إلى جانب صفحات للإبداع والمقالات والأعمدة والتغطيات المتنوعة. وتميّز العدد بملحق خاص وثّق مشاركة البرلمان العربي للطفل في فعاليات منتدى الشارقة الدولي للاتصال الحكومي 2026م، مسلطاً الضوء على حضور الأطفال العرب في المنصات الحوارية والفكرية، ومشاركتهم الفاعلة في مناقشة قضايا الاتصال وبناء الرسائل المؤثرة. وأكد أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن مجلة «البرلماني الصغير» تمثل إحدى الأدوات المعرفية والإعلامية المهمة، التي يعتمدها البرلمان لترسيخ الثقافة البرلمانية والهوية العربية لدى الأطفال، مشيراً إلى أن العدد 14 يعكس رؤية متكاملة تُوازن بين الأصالة والمعاصرة، وتواكب اهتمامات الطفل العربي وقضايا العصر. وأضاف أن المجلة تسعى باستمرار إلى إشراك الأطفال في صناعة المحتوى، وتنمية قدراتهم على التفكير والنقد والحوار، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على المشاركة الإيجابية في بناء مجتمعه العربي ومستقبله.