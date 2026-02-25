الفيلم الإماراتي «الحلول الحضرية لعالم أخضر» يفوز بجائزة «Impact DOCS Awards»

كاليفورنيا (وام)

فاز الفيلم الوثائقي الإماراتي «الحلول الحضرية لعالم أخضر» بجائزة Impact DOCS Awards العالمية وذلك خلال دورة فبراير 2026، والتي تُقام سنوياً في لاهويّا بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، حيث يقع مقر الجائزة، في إنجاز دولي جديد يُضاف إلى سجل إمارة الشارقة في مجال الإنتاج الإعلامي الهادف وتسليط الضوء على قضايا الاستدامة البيئية ذات التأثير العالمي.

ويأتي هذا الفوز نتيجة لمسيرة الفيلم في تقديم تجربة بصرية ومعرفية متكاملة توثق التحول البيئي الذي تقوده إمارة الشارقة، وتبرز نموذجها الرائد في إدارة النفايات والتحول إلى الطاقة النظيفة وحماية التنوع البيولوجي ضمن رؤية حضرية مستدامة تواكب التحديات البيئية.

ويسلط الفيلم عبر جزأيه الضوء على التحولات البيئية التي تقودها شركة «بيئة» برئاسة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس إدارة «بيئة»، والتي نجحت خلال سنوات قليلة في تحويل أكثر من 90% من النفايات بعيداً عن المكبات وإعادة توظيفها لإنتاج مواد بناء ووقود وطاقة نظيفة إلى جانب جهودها في الحد من الانبعاثات الكربونية وبناء مجتمع منخفض النفايات.

كما يبرز الفيلم التعاون الوثيق بين شركة بيئة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة من خلال توثيق مبادرات ميدانية شملت حماية الحياة البرية والبحرية وتنظيف قاع البحر في عدد من المناطق الساحلية وحملات تشجير للمحميات الطبيعية بمشاركة مجتمعية واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، في نموذج يعكس تكامل الجهود المؤسسية والمجتمعية في حماية البيئة.

والفيلم من إنتاج هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بالشراكة مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وشركة بيئة وتولت تنفيذه شركة «شرق» للإنتاج الإعلامي الإماراتية بالتعاون مع شركة «غريفون» الكندية فيما تولى محمد حسن خلف، دور المنتج المنفذ، وأشرف علي، المنتج الفني.

وأخرج الفيلم المخرج العالمي بيتر فون بوتكامر، المعروف بأعماله الوثائقية المتخصصة في مجالات البيئة والحياة البرية والأنثروبولوجيا والسير الذاتية والحائز على أكثر من 80 جائزة دولية حيث أُنجز العمل وفق أعلى المعايير الفنية العالمية، بنسختين: أصلية، مدبلجة إلى اللغة العربية.

ويؤكد هذا الفوز الدولي المكانة المتقدمة لإمارة الشارقة كمنصة عالمية للأفكار البيئية المستدامة ودور الإعلام الوثائقي في نقل التجارب المحلية الملهمة إلى جمهور عالمي، من خلال سرد بصري مؤثر ورسالة إنسانية تعكس التزاماً حقيقياً بمستقبل أكثر استدامة.

وتُعد Impact DOCS Awards من الجوائز الدولية المتخصصة في تكريم الأفلام الوثائقية ذات التأثير الإنساني والبيئي والاجتماعي، حيث تنطلق من إيمان راسخ بقوة الفيلم الوثائقي في إحداث التغيير وتسليط الضوء على القضايا الجوهرية في عالمنا المعاصر.

وتتميّز الجائزة بكونها منصة عالمية مستقلة تُقيّم الأعمال وفق معايير عالية من الجودة والإبداع بعيداً عن المنافسة المباشرة بين الأفلام إذ تقيَّم المشاركات بناءً على مستوى التميز الفني والسردي وقوة الرسالة وتأثيرها كما أن الجائزة معتمدة وموثّقة ضمن قاعدة بيانات موقع IMDb العالمي المتخصص في صناعة السينما.

وتخضع الأعمال المشاركة لعملية تحكيم دقيقة تُشرف عليها لجنة من صنّاع الأفلام الوثائقية والمحترفين في الصناعة الإعلامية، بينهم مرشحون وحائزون جوائز مرموقة مثل: Emmy وTelly وCommunicator Awards، ما يمنح الجائزة مصداقية ومكانة رفيعة في المشهد الوثائقي العالمي.