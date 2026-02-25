«أندية رأس الخيمة» تتعاون لدعم الأنشطة الشبابية

رأس الخيمة (وام)

وقع نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، ونادي الرمس الرياضي الثقافي، ونادي بووست الرياضي، برأس الخيمة، اتفاقية تعاون ثلاثية مشتركة تهدف إلى ترسيخ التكامل الرياضي وتطوير الأنشطة البحرية والمجتمعية في الإمارة.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر نادي الرمس الرياضي الثقافي بحضور كل من عارف إبراهيم الهرنكي، رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، وسالم سلطان بن ثاني الدرمكي، رئيس مجلس إدارة نادي الرمس الرياضي الثقافي، وأحمد علي الدباني النعيمي، رئيس نادي بووست الرياضي برأس الخيمة، إلى جانب عدد من أعضاء مجالس الإدارات والمسؤولين في الأندية الـ 3.

تأتي هذه الشراكة لوضع إطار منظم للتعاون في عدد من المجالات أبرزها: تبادل الخبرات في الأندية الـ 3، وتنظيم فعاليات ومسابقات مشتركة، تجمع بين الرياضات البحرية والأنشطة المختلفة، والاستخدام الأمثل للمرافق والمنشآت التابعة للأندية، بما يخدم الرياضيين والموهوبين، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية والقيَم المجتمعية من خلال برامج شبابية متكاملة.

وأكد رؤساء الأندية، أن هذا التعاون يعكس تطلعاتهم إلى توحيد الجهود لتقديم نموذج رياضي متطور يليق بمكانة رأس الخيمة خاصة والدولة عامة، ويفتح آفاقاً جديدة للابتكار في تنظيم الفعاليات التي تلبي شغف الشباب، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب والإعداد الأولمبي.

والمحرك الأساسي لهذه الاتفاقية يتمثل في استكشاف وصقل المواهب الإماراتية الشابة، وتوفير بيئة تدريبية واحترافية متكاملة لها، بهدف إعداد جيل من الرياضيين المتميزين يكون نواة حقيقية لمنتخب دولة الإمارات للمنافسة في دورة الألعاب الصيفية لوس أنجلوس 2028، وترسيخ مكانة الإمارة حاضنةً للرياضة والمواهب الشابة.

تهدف الاتفاقية للتنقيب عن المواهب، وإطلاق برامج مشتركة لاكتشاف المبدعين رياضياً في المراحل العمرية المبكرة، والتدريب التخصصي، ودمج الخبرات البحرية والبدنية لإعداد أبطال قادرين على المنافسة الدولية، وتكامل المنشآت وتسخير المرافق والخبرات الفنية للأندية الـ 3، في خدمة برامج الإعداد الأولمبي والشراكة المجتمعية وتعزيز الوعي بالثقافة الرياضية كنهج حياة لبناء مجتمع صحي وحيوي.