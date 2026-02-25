الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

سامسونج تُطلق سلسلة هواتف "جالاكسي إس 26"

سلسلة هواتف "جالاكسي إس 26"
26 فبراير 2026 00:55

أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس"، اليوم الخميس، سلسلة هواتفها الذكية الرائدة "جالاكسي إس 26" بأسعار أعلى لبعض الطرازات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
ويأتي هذا الإطلاق، الذي يدمج ميزات الذكاء الاصطناعي من "بيربلكستي" مع "جوجل جيميناي"، في أعقاب خسارة سامسونج ريادتها في سوق الهواتف الذكية العام الماضي لصالح شركة أبل، التي استفادت من الطلب القوي على هواتف "آيفون" في الصين والهند.
وحذرت الشركة، الشهر الماضي، من تفاقم نقص الرقائق بسبب ازدهار الذكاء الاصطناعي، إذ يدعم الطلب القوي على شرائح الذاكرة أعمالها الأساسية في مجال الرقائق، لكنه يضغط على الهواتف الذكية وشاشات العرض.
وحددت سامسونج سعر جهاز "جالاكسي إس 26" الأساسي في الولايات المتحدة عند 899 دولاراً، بزيادة 4.7% عن الطراز السابق، وسعر جهاز "جالاكسي إس 26 بلس" عند 1099 دولارات، بزيادة 10%، فيما لم تتغير أسعار جهاز "ألترا". وفي كوريا الجنوبية، رفعت الشركة سعر الطراز الأساسي بنسبة 8.6%.
وقالت الشركة إنها ستبدأ طرح سلسلة هواتف "إس 26" في 11 مارس المقبل

أخبار ذات صلة
سامسونغ تضيف ميزات جديدة لمساعدها الذكي "بيكسبي"
المصدر: رويترز
Galaxy S26
جالاكسي إس 26
شركة سامسونج
سامسونج الكترونيكس
سامسونج
آخر الأخبار
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
الرياضة
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
اليوم 20:00
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
الرياضة
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
اليوم 20:00
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©