سامسونج تُطلق سلسلة هواتف "جالاكسي إس 26"

أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس"، اليوم الخميس، سلسلة هواتفها الذكية الرائدة "جالاكسي إس 26" بأسعار أعلى لبعض الطرازات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ويأتي هذا الإطلاق، الذي يدمج ميزات الذكاء الاصطناعي من "بيربلكستي" مع "جوجل جيميناي"، في أعقاب خسارة سامسونج ريادتها في سوق الهواتف الذكية العام الماضي لصالح شركة أبل، التي استفادت من الطلب القوي على هواتف "آيفون" في الصين والهند.

وحذرت الشركة، الشهر الماضي، من تفاقم نقص الرقائق بسبب ازدهار الذكاء الاصطناعي، إذ يدعم الطلب القوي على شرائح الذاكرة أعمالها الأساسية في مجال الرقائق، لكنه يضغط على الهواتف الذكية وشاشات العرض.

وحددت سامسونج سعر جهاز "جالاكسي إس 26" الأساسي في الولايات المتحدة عند 899 دولاراً، بزيادة 4.7% عن الطراز السابق، وسعر جهاز "جالاكسي إس 26 بلس" عند 1099 دولارات، بزيادة 10%، فيما لم تتغير أسعار جهاز "ألترا". وفي كوريا الجنوبية، رفعت الشركة سعر الطراز الأساسي بنسبة 8.6%.

وقالت الشركة إنها ستبدأ طرح سلسلة هواتف "إس 26" في 11 مارس المقبل