«خطواتنا تقربنا» في «ياس باي ووترفرونت» تعزِّز الروابط الأسرية

أبوظبي (الاتحاد) تنظم «ميرال»، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، فعالية «خطواتنا تقربنا»، الجمعة 6 مارس على طول «ياس باي ووترفرونت» بجزيرة ياس، وهي تجربة مسير هادئة تجمع العائلات وأفراد المجتمع بعد الإفطار، وتتخللها حوارات هادفة تعزّز التواصل والتأمل في أجواء رمضانية ملهمة. تهدف الفعالية إلى تعزيز الروابط الأسرية والرفاه المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك، وتجمع بين الأنشطة البدنية غير المجهِدة والتأملات الإرشادية ومشاركة القصص، الأمر الذي يسهم في غرس عادات أسرية إيجابية، ويعكس الالتزام الراسخ تجاه المجتمع، تماشياً مع محور الصحة والعافية.

وتفتح الفعالية باب المشاركة للعائلات والأطفال من مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية، حيث يحصل المشاركون على بطاقات حوارية تتضمن أسئلة ملهمة تحفز على التفكير، وتشجعهم على إجراء حوارات هادفة خلال المسير الممتع الممتد على طول «ياس باي ووترفرونت».

كما تتضمن هذه التجربة المميزة ركناً مخصصاً لالتقاط الصور العائلية في منتصف المسار لتوثيق اللحظات المميزة. ويحصل المشاركون في ختام الفعالية على مجموعة إضافية من بطاقات الأسئلة لتشجيعهم على خوض المزيد من الحوارات الغنية والمفتوحة.

وتنطلق فعالية «خطواتنا تقربنا» في «ياس باي ووترفرونت» بجزيرة ياس، يوم الجمعة 6 مارس، من الساعة 8:30 مساءً وحتى الساعة 10:30 ليلاً، وهي مجانية لجميع المشاركين.