مروة الأزلي: «مايسة» و«عيون» تركيبة معقَّدة

محمد قناوي (القاهرة)

يشهد الموسم الرمضاني حضوراً لافتاً ومتميزاً للممثلة مروة الأزلي، من خلال مشاركتها في 4 أعمال مختلفة، في خطوة تؤكد قدرتها على التنوّع، وتبرز نضجها الفني، وتضعها ضمن أكثر الوجوه النسائية تألقاً هذا الموسم.

تتنوّع أدوار مروة بين مسلسلَي «البخت» و«علي كلاي» المعروضَين عبر «قناة أبوظبي»، ومسلسلَي «نون النسوة» و«حق ضايع» المعروضَين على الشاشات المصرية، حيث تقدم شخصيات متباينة نفسياً واجتماعياً، تعكس مرونة أدائها وقدرتها على التنقل بسلاسة بين الدراما الاجتماعية والتشويق والصراعات الإنسانية المعقدة.

اعتبرت مروة الأزلي، أن مسلسل «البخت» يمثِّل تجربة درامية مختلفة على كل المستويات، وهو عمل اجتماعي تشويقي، بطولة أحمد عبد العزيز، عبير صبري، نسرين أمين، أحمد وفيق، مروان عبد الباسط، وبسنت النبراوي، تأليف حسام موسى، وإخراج معتز حسام. وتدور أحداثه حول مفهوم «الحظ»، وكيف يمكن لقرار واحد أو لحظة فاصلة أن تقلب حياة الإنسان رأساً على عقب، ضمن حبكة مشحونة بالمطاردات والعلاقات المتشابكة، حيث تتقاطع البراءة مع الاتهام، في تصاعد درامي متلاحق.

وتجسِّد مروة في العمل شخصية «مايسة» زوجة «راشد»، الذي يلعب دوره أحمد وفيق، وهي سيدة تنتمي إلى طبقة أرستقراطية وتدير إمبراطورية من الشركات، لكنها تختار الظهور على «السوشال ميديا» كـ«بلوجر» متخصِّصة في الإتيكيت والستايل، مقدمة صورة مثالية وبراقة في مغامرة ممتعة تختلف تماماً عن واقع حياتها خلف الكواليس. وتوضح مروة أن الشخصية تضع مصداقية المشاهير تحت المجهر، وتطرح تساؤلات صريحة حول الفجوة بين الصورة المصدَّرة للجمهور والحقيقة الفعلية.



كيمياء فنية

عن تحضيراتها للدور، تشير مروة إلى الاتفاق على إطلالة شديدة الأناقة تعكس الصورة المثالية التي تروجها «مايسة»، بينما يكشف السياق الدرامي تناقضاتها الإنسانية. وأعربت عن سعادتها بالتعاون الأول مع أحمد وفيق، مؤكدة وجود كيمياء فنية واضحة بينهما انعكست على أجواء التصوير، متوقعة نجاح العمل بفضل النص المحكم والرؤية الإخراجية المميزة، وما يحمله من مفاجآت متتالية.



التعاون مع العوضي

وفي مسلسل «علي كلاي»، تجسِّد مروة الأزلي، شخصية «عيون»، الفتاة التي تحب ابن عمها، ويلعب دوره أحمد عبدالله، في ظل عداوة محتدمة بين العائلتين، لتجد نفسها في قلب صراع عائلي وإنساني قاسٍ تدفع ثمنه.

وأشادت مروة بتعاونها مع أحمد العوضي، واصفة إياه بالممثل الذكي والجماهيري، وصاحب الحضور الخاص والقاعدة الجماهيرية الواسعة، التي تجعل الجمهور ينتظر أعماله كل عام بشغف. وتدور أحداث المسلسل حول شاب شغوف بالملاكمة، يتبناه رجل أعمال منذ الصغر، قبل أن يدخل في صدامات مع أبناء الرجل نفسه، ضمن حبكة مليئة بالمفاجآت والتشويق.



فتاة شعبية

تشارك مروة خلال الموسم الرمضاني في مسلسل «نون النسوة» بشخصية «أشواق»، الفتاة القادمة من منطقة شعبية، تشعل الأزمات في حياة «شريفة»، التي تلعب دورها مي كساب في أول بطولة مطلقة لها. وذكرت مروة أن العلاقة بينها وبين شخصية مي كساب تمثِّل محوراً رئيساً للصراعات، في تجربة تُعدّ من أقرب أعمالها إلى نبض الشارع والواقع. ويشارك في بطولة العمل هبة مجدي، سيمون، ندى موسى، محمد جمعة، وأحمد فهيم، تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني حول مجموعة فتيات تجمعهن الصداقة وروابط الجيرة قبل أن تضعهن الحياة أمام اختبارات قاسية.



صراعات مهنية

تجسِّد مروة في مسلسل «حق ضايع» شخصية «دارين»، فتاة تعمل في مجال الدعاية والإعلان، وتتمتع بالطموح والذكاء، وتخوض صراعات مهنية وإنسانية تكشف جانباً جديداً من أدائها الفني. ويشارك في بطولة المسلسل أحمد صلاح حسني، ملك قورة، ونسرين أمين، تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.