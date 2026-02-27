إسبانيا تشتبه في انتقال إنفلونزا الخنازير بين البشر

قال متحدث باسم السلطات الصحية في إقليم قطالونيا الإسباني، اليوم الجمعة، إن البلاد أبلغت منظمة الصحة العالمية باشتباهها في انتقال لمتحور فيروس إنفلونزا ⁠الخنازير إيه (إتش1إن1) بين البشر.

وفي بيان لاحق، ​قالت وزارة الصحة في ​قطالونيا ‌إنها تعتبر تقييم المخاطر المحتملة ⁠على ​السكان من ذلك في درجة "منخفضة جدا".

وأضافت أن المصاب بالعدوى لم تظهر عليه أعراض تنفسية شبيهة بأعراض ‌الإنفلونزا، وأن الاختبارات التي أجريت ‌على من كانوا على اتصال مباشر به أظهرت أن الفيروس لم ينتقل ​إليهم.

وذكر تقرير سابق لصحيفة "إلباييس"، نقلا عن مصادر في وزارة الصحة في قطالونيا، أن المريض، الذي تعافى منذ ذلك الحين، ‌لم يكن على اتصال بالخنازير ​أو مزارع الخنازير، مما دفع الخبراء إلى استنتاج أن العدوى انتقلت من إنسان إلى آخر.

وأضاف ​تقرير الصحيفة ‌أن ⁠هذا ‌الأمر دق ناقوس ‌الخطر بسبب احتمال انتشار وباء من فيروس إنفلونزا الخنازير ⁠إذا اجتمع مع فيروس الإنفلونزا البشري، ​وهو ما قد يحدث إذا أصيب خنزير بالفيروسين في وقت واحد.

ولم ترد منظمة الصحة العالمية حتى الآن على طلب للحصول ​على تعليق.