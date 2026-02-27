بالصور.. «دبي ميراكل جاردن» تطلق تجربة مميزة للعائلات

دبي (وام)

أعلنت «دبي ميراكل جاردن»، أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم والحاصلة على عدة أرقام قياسية في «غينيس»، عن إطلاق عرض موسمي خاص يتيح الدخول المجاني للأطفال بعمر 12 عاماً وما دون، وذلك ابتداءً من 1 مارس وحتى نهاية الموسم الحالي للحديقة في 31 مايو 2026.

يشمل العرض طلبة المدارس، وأطفال المقيمين في دولة الإمارات، إضافة إلى الزوار من خارج الدولة، في خطوة تعكس التزام الحديقة بتقديم تجارب ترفيهية متاحة وموجهة للعائلات، وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة.

يهدف العرض إلى تشجيع العائلات والمؤسسات التعليمية على الاستفادة من أجواء الربيع، من خلال إتاحة الفرصة للأطفال للتفاعل مع الطبيعة والإبداع وفنون تنسيق الزهور في بيئة خارجية غامرة من خلال الحديقة الممتدة على مساحة تتجاوز 72 ألف متر مربع.

وتضم الحديقة أكثر من 150 مليون زهرة ضمن أكثر من 120 نوعاً، مع باقة من التركيبات الزهرية المميزة والعروض التفاعلية التي أصبحت علامة فارقة في جاذبيتها العالمية.

وقال المهندس محمد زاهر حمادة، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميراكل: "تتمثل رؤيتنا في إنشاء وجهة شاملة تتيح للعائلات مشاركة لحظات لا تُنسى وسط الطبيعة والإبداع. ونستثمر في إدخال البهجة على نفوس الأطفال والمساهمة في تنشئتهم على حب الجمال وتنمية روح الإبداع فيهم، وصناعة ذكريات مميزة للعائلات من داخل الدولة وخارجها على حد سواء".

ومنذ افتتاحها عام 2013، رحّبت الحديقة بملايين الزوار، فيما تواصل تطوير معروضاتها وتجاربها للحفاظ على تنافسيتها وفق أفضل المعايير العالمية.