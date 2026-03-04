التخطيط المالي.. تعزيزٌ للقيَم واستقرارٌ للأسرة

أبوظبي (الاتحاد)



في ظل تزايد المتطلبات المعيشية التي تشهدها الأسرة في شهر رمضان، تتجدّد الحاجة إلى إعادة النظر في أساليب إدارة الموارد المالية وتنظيم شؤون البيت بوعي أكبر. فالشهر الفضيل مساحة زمنية تتيح للأُسر فرصة لترتيب أولوياتها وتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. ويشدِّد خبراء على أن ترشيد الإنفاق بات ضرورة للحفاظ على الاستقرار الأُسري، وتعزيز التواصل بين أفراد البيت، وترسيخ القيَم الإيجابية التي يحملها شهر رمضان في جوهره.

يؤكّد الخبير المالي علي الحامد، أهمية أن تعيد الأسر النظر في كيفية إدارة مواردها المالية خلال هذه الفترة التي تتزايد فيها الالتزامات والنفقات، مشيراً إلى أن التخطيط المالي ضرورة لضمان الاستقرار الأسري. ويقول: إن وضوح الدخل والمصاريف والمدخرات يمنح الأسرة راحة نفسية أكبر، ويجنِّبها الضغوط التي تظهر عادة في نهاية الشهر، كما يقلل من الخلافات المالية داخل البيت، لأن كل فرد يعرف مسؤولياته. ويوضح أن وضع قواعد واضحة مثل تحديد سقف أسبوعي للإنفاق والالتزام به، يضمن تحقيق التوازن بين الأساسيات والكماليات.





ميزانية شهرية

ويذكر الحامد أن متابعة النفقات اليومية لا تتطلب أدوات معقدة، إذ يكفي تسجيل كل عملية شراء عبر تطبيق بسيط أو مفكرة، مع المراجعة الدائمة، لضبط الميزانية ومعرفة نقاط الخلل. ويشير إلى أهمية وجود صندوق للطوارئ لمواجهة الظروف غير المتوقعة، كما يمكن توزيع المصاريف الكبيرة على دفعات حتى لا تتأثر بقية الالتزامات. ويلفت إلى أن من أبرز الأخطاء المالية لدى الأسر الصرف العفوي والشراء من دون حاجة فعلية والاعتماد على بطاقات الائتمان وغياب الادخار، مبيّناً أن الوعي المالي وتقييم الحاجة قبل الشراء هما الطريق لتجنب هذه الأخطاء. ويقول: إن إعداد ميزانية شهرية متوازنة يبدأ بمعرفة الدخل وترتيب الأولويات وتخصيص جزء ثابت للادخار مهما كان محدوداً.



ترتيب الأولويات

ويرى الدكتور شافع النيادي، خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، أن شهر رمضان المبارك يمثّل مساحة زمنية تمنح الأسر فرصة لإعادة ترتيب أولوياتها وبناء توازن واعٍ بين الجوانب الروحية والمادية. ويقول: شهر رمضان مدرسة متكاملة لترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتنظيم الموارد، وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي داخل الأسرة. ويوضّح أن ارتفاع الالتزامات المعيشية يجعل من التخطيط المالي ضرورة تربوية واجتماعية، إذ يسهم في تعزيز الهدوء النفسي، وتقوية العلاقة بين الزوجين، وتنظيم حياة الأبناء. ويذكر أن إعداد الموازنة الأسرية رؤية متوازنة تجمع بين الاحتياجات اليومية والواجبات الدينية مثل الزكاة والصدقات. ومن خلال هذه الممارسة، يتعلم الأبناء قيَماً أصيلة مثل الاعتدال، والادخار، وتحمّل المسؤولية.





التعلّم بالممارسة

ويشدِّد النيادي على أن التخطيط المالي يعزِّز ثقافة الشراء الواعي بعيداً عن العروض الاستهلاكية المبالغ فيها، كما أن جلوس أفراد الأسرة لوضع ميزانية مشتركة يرسِّخ مبدأ الشراكة داخل البيت، ويقوِّي الروابط الأسرية. ويقول: الكثير من الشباب يفتقرون إلى الانضباط المالي، وشهر رمضان فرصة مثالية لتعزيز هذا الجانب عبر أسلوب «التعلّم بالممارسة»، من خلال إشراكهم في إعداد قائمة المشتريات، ومناقشة الأولويات، وفهم معنى الاعتدال في الطعام والإنفاق. وهذا النهج لا يحمي الأسرة من الديون غير الضرورية فحسب، بل يغرس في الأبناء وعياً اقتصادياً حقيقياً يستمر بعد انتهاء الشهر الفضيل.



قائمة مسبَقة

تروي مريم أحمد، ربة منزل، تجربتها في التخطيط المالي خلال شهر رمضان، مؤكدة أن الالتزام بميزانية واضحة أحدث فرقاً كبيراً في أجواء الأسرة. وتقول: في السابق كنت أشعر بضغوط كبيرة مع نهاية الشهر بسبب كثرة المدفوعات غير المحسوبة، وقررت هذا العام وضع خطة مالية بسيطة قبل رمضان، حدّدت فيها ميزانية أسبوعية للمشتريات، وحرصت على إعداد قائمة احتياجات مسبَقة قبل التسوّق. وتذكر أن إشراك أبنائها في التخطيط ساعدهم على فهم معنى الاعتدال، وأسهم في تقليل الهدر الغذائي، مشيرة إلى أن التجربة لم توفِّر المال فحسب، بل أتاحت حالة من الهدوء والتنظيم داخل البيت، وجعلت أيام الشهر الفضيل أكثر راحة وبركة.