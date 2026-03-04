نسرين أمين: شخصيتي في «البخت» مختلفة

سعيد ياسين (القاهرة)



تسجّل نسرين أمين، حضوراً لافتاً في الماراثون الرمضاني، من خلال الشخصية التي تلعبها في مسلسل «البخت»، وتطل بها على الجمهور العربي، معربةً عن سعادتها بعرض العمل على «قناة أبوظبي»، التي تحظى بنسب مشاهدة عالية. وأوضحت أنها تجسّد في «البخت» شخصية جديدة تماماً، ومختلفة عن كل الشخصيات الدرامية التي قدمتها من قبل، إذ تؤدي دور مطربة، ويظهر من خلاله العديد من الجوانب الإنسانية والفنية. وأكدت أنها تؤمن بهذا الدور الذي عاشت تفاصيله منذ عرضه عليها، ليُبرز جوانب مختلفة من موهبتها الفنية، مشيرة إلى أن الجمهور سيرتبط ارتباطاً كبيراً بالعمل، الذي يدور في إطار من التشويق. ويشارك في بطولة المسلسل أحمد عبد العزيز، عبير صبري، أحمد وفيق، مجدي كامل، فراس سعيد، وهالة فاخر، تأليف حسام موسى، وإخراج معتز حسام. الممثل الإماراتي وأكدت نسرين أمين أن عرض «البخت» على شاشة «قناة أبوظبي» يمثل إضافة نوعية للعمل، ويسهم في انتشاره بين الجمهور العربي، لا سيما أن القناة تحظى بجماهيرية كبيرة، لثقة الجمهور فيما تقدمه من أعمال جيدة وهادفة. وأشادت بتجربتها الأولى مع الممثل مروان عبدالله صالح، مؤكدة أنه ممثل مجتهد، ويمتلك حضوراً كبيراً وقدرة هائلة على الاندماج في الشخصية، خصوصاً أن العمل يمثل تجربته الأولى في التمثيل باللهجة المصرية، ما تطلب مجهوداً وتركيزاً كبيرين. شريرة وشعبية وأشارت نسرين إلى حرصها على تجسيد أدوار متنوعة في كل عمل فني تشارك فيه، خصوصاً أنها تجاوزت مرحلة الانتشار، وتسعى إلى الحفاظ على جمهورها وثقته بها وباختياراتها، التي تتنوع بين الدرامية والتراجيدية والكوميدية، مؤكدة ميلها إلى تجسيد مختلف الشخصيات، سواء كانت شريرة أو طيبة أو شعبية. وعن مدى اهتمامها بعرض أعمالها في رمضان أو خارجه، أوضحت أن الأهم بالنسبة لها هو المشاركة في عمل جيد، لإيمانها بأن العمل الجيد هو الذي يفرض نفسه وقت عرضه، ويمكن، حال نجاحه، أن يصنع رمضانه الخاص. «حق ضايع» ويُعرض لنسرين أمين، في النصف الثاني من رمضان مسلسل «حق ضايع»، مع أحمد صلاح حسني، لوسي، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، ملك قورة، ومروة الأزلي، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق. وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي درامي مشوّق حول قضية تتعلق بضياع الحقوق، ليس فقط في معناها القانوني، بل في بُعدها الإنساني والعاطفي، من خلال شاب يتورّط في صراع قانوني بعد اتهامه في قضية كبيرة. وتجسّد فيه نسرين شخصية فتاة طيبة تُدعى «منار»، تقف في منطقة رمادية بين دعمها لمن تحب ورغبتها في حماية نفسها من تداعيات الصراع. وكشفت نسرين أن شخصيتها تمثّل صوت العقل أحياناً، لكنها ليست بمنأى عن الأخطاء، إذ تجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ قرارات تغير مسار حياتها. 3 أفلام وتواصل نسرين أمين، حضورها السينمائي، من خلال 3 أفلام جديدة تُعرض خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك في فيلم «بيج رامي»، مع رامز جلال، في ثاني تعاون سينمائي يجمعهما، ويشاركهما البطولة هدى الأتربي، محمود حافظ، ومحمد عبد الرحمن توتة، الذي تجسّد في الأحداث شخصية زوجته، وتجمعهما مواقف كوميدية عديدة. كما تشارك في فيلم «ريد فلاج»، مع أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، وانتصار، إخراج محمود كريم، ويتناول في إطار رومانسي كوميدي مشوّق العلاقات الزوجية وما يطرأ عليها من تحديات، وتجسّد فيه شخصية صحفية طموحة تسعى وراء الحقيقة، وتواجه مواقف مليئة بالمفارقات والمواقف الصعبة. وتظهر نسرين ضيفة شرف في فيلم «صقر وكناريا»، مع محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، ويارا السكري، إخراج حسين المنباوي.