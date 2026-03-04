أمل بوشوشة: «أولاد الراعي» محطةٌ مفصلية

محمد قناوي (القاهرة)



بعد غياب 7 سنوات منذ مشاركتها في مسلسل «أبو عمر المصري» عام 2018، تعود الممثلة أمل بوشوشة إلى الدراما الرمضانية، من خلال مسلسل «أولاد الراعي»، المعروض على شبكة «قنوات أبوظبي». وتجسِّد أمل في المسلسل شخصية محورية تحمل أبعاداً إنسانية ونفسية معقدة، تجمع بين القوة والضعف، وبين الصراع الداخلي والقدرة على المواجهة.



دراما متكاملة

أوضحت أمل، أن «أولاد الراعي» يمثل محطة مفصلية في مشوارها الفني، نظراً لكونه مشروعاً درامياً متكاملاً، يضم كوكبة من الممثلين وصنّاع الدراما، منهم: ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، فادية عبد الغني، وإيهاب فهمي، عن قصة ريمون مقار، وسيناريو وحوار مينا بباوي، محمود شكري، خالد شكري، طه زغلول، وإخراج محمود كامل.

وعن الشخصية التي تجسِّدها في العمل، تقول أمل: «حبيبة» شخصية جديدة ومختلفة عليّ تماماً، الجمهور يشاهدني خلالها بشكل غير معتاد، على مستوى الشكل ولأداء، والشخصية مليئة بالإحساس وتتطلب تركيزاً عالياً، وأتمنى أن تصل للناس كما شعرت بها خلال التحضير. وتدور أحداث المسلسل في 30 حلقة، حول صراع عائلي محتدم بين الأشقاء على المال والنفوذ، في إطار درامي مشحون بالتوتر والتشابكات الإنسانية.



غياب وانشغال

وأشارت أمل إلى أن غيابها عن الدراما المصرية لمدة 7 أعوام لم يكن مقصوداً، وإنما بسبب انشغالها خلال السنوات الماضية بأعمال عربية وسورية مشتركة، مع استمرار حضورها في مصر عبر مشاركاتها في المهرجانات الفنية الكبرى. وأكدت أن عودتها ليست مجرد مشاركة جديدة، بل قرار مدروس ومشحون بالشغف والحنين والتحدي، مشيرة إلى أن مصر ستظل دائماً محطة فنية استثنائية في مسيرتها.

وتضيف: كنت دائماً حاضرة في مصر، حتى وإن لم أشارك درامياً، العودة كانت مسألة توقيت ونص مناسب، وعندما جاء «أولاد الراعي» شعرت أن الوقت قد حان.





مسؤولية مضاعفة

ولفتت أمل إلى أن ما جذبها في المسلسل ليس النص فقط، بل طبيعة الشخصية نفسها، إلى جانب وجود فريق تمثيل يمتلك خبرات كبيرة، ما وضع على عاتقها مسؤولية مضاعفة لتقديم أداء يليق بحجم المشروع. وقالت: هذا عمل متكامل، وكل عنصر فيه يدفعك لتقديم أفضل ما لديك، شعرت أنني أمام تحدٍ حقيقي، وليس مجرد دور.



صعوبة اللهجة

وتابعت: اللهجة المصرية كانت التحدي الأصعب في التجربة، موضحة أن الصعوبة تكمن في التحدث بها من دون أن يشعر الجمهور بأنها غير مصرية، لاسيما مع إقامتها في لبنان منذ أكثر من 16 عاماً، واعتمادها في معظم أعمالها على الدراما السورية أو العربية المشتركة. وأشارت إلى أن الأمر تطلب مجهوداً عالياً، معبرة عن امتنانها لدعم زملائها في العمل.



توازن مطلوب

تحدثت أمل، عن صعوبة الابتعاد عن عائلتها خلال فترات التصوير خارج لبنان، حيث تحاول تحقيق التوازن بين حياتها الشخصية والمهنية، مستفيدة من قرب المسافة بين مصر ولبنان، وحرصها على العودة إلى عائلتها كلما سمحت ظروف العمل. وقالت: هذه العودة تحمل نضجاً وتجربة وحنيناً، وأتمنى أن يشعر الجمهور بصدقها، لأنها بالنسبة لي محطة مفصلية وليست مجرد عمل جديد.

وتملك أمل بوشوشة، رصيداً فنياً غنياً ومتنوعاً، شاركت خلاله في عدد من الأعمال البارزة، بينها «ولادة من الخاصرة»، «العراب»، «الإخوة»، «سمرقند»، و«مدرسة الحب»، إلى جانب تألقها في مسلسل «السبع» الذي عُرض في رمضان الماضي، ومسلسل «المهرج» عام 2024.