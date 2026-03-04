"آبل" تكشف عن "ماك بوك نيو".. أداء أسرع وسعر أقل

أطلقت شركة "آبل"، الكمبيوتر المحمول الجديد "ماك بوك نيو" (MacBook Neo)، المصمم خصيصاً لتوفير تجربة ماك لشريحة أوسع من المستخدمين بسعر أقل بكثير.

ويتوفر الجهاز بأربعة ألوان: الوردي الفاتح، والأزرق النيلي، والفضي، ولون حمضي جديد، ويتميز بتصميم آبل الأنيق المعهود، وهيكل متين من الألومنيوم.

ويحتوي الكمبيوتر المحمول على شاشة "ليكويد ريتنيا" مقاس 13 بوصة توفر صوراً فائقة الوضوح، ورسومات زاهية، مما يجعل مواقع الويب والفيديوهات والصور تبدو نابضة بالحياة وواضحة.

ويعمل "ماك بوك نيو" بمعالج "A18 Pro" من آبل، مما يجعل المهام اليومية سلسة وسريعة، حيث يمكن للمستخدمين تصفح الإنترنت، ومشاهدة الفيديوهات، وتعديل الصور، والعمل على مشاريع إبداعية، واستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي بكل سهولة.

وأكدت الشركة أن الجهاز أسرع بنسبة تصل إلى 50% في أداء المهام اليومية مثل تصفح الإنترنت، وأسرع بثلاث مرات في المهام التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مقارنة بأجهزة الكمبيوتر الرائدة المزودة بأحدث معالج "إنتل كور ألترا 5".

ويأتي الجهاز مزوداً ببطارية تستطيع العمل لمدة تصل إلى 16 ساعة قبل الحاجة إلى إعادة شحنها، مما يجعله مناسباً للاستخدام طوال اليوم، سواء في المدرسة أو العمل أو أثناء التنقل.

كما يتضمن كاميرا فيس تايم "HD" بدقة تبلغ 1080 بكسل، وميكروفونين للحصول على صوت أكثر وضوحاً، ومكبرَي صوت بتقنية الصوت المكاني.

ويبدأ سعر الجهاز في الولايات المتحدة من 599 دولاراً و499 دولاراً للطلاب.

وأعلنت "آبل" أن بإمكان العملاء حجز جهاز "ماك بوك نيو" الجديد اعتباراً من اليوم، على أن يبدأ تسليمه يوم 11 مارس الحالي.