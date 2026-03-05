حسين سعيد سالم: «الضربة» ملحمةٌ إماراتية بروح عالمية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

في تجربة يصفها بالمفصلية في مشواره الفني، يخوض الممثل حسين سعيد سالم، بطولة مسلسل «الضربة»، الذي يُعرض على شاشة «قناة الإمارات» ومنصة ADMN عبر تطبيق «ستارزبلاي»، مؤكداً أن العمل شكَّل تحدياً كبيراً وفرصة ذهبية للظهور بدور رئيس في إنتاج درامي ضخم يجمع توليفة لافتة من الممثلين الإماراتيين الشباب ونخبة من نجوم الدراما العربية.



نقلة نوعية

ذكر حسين سعيد سالم، أن «الضربة» يمثّل نقلة نوعية في مسيرته، وقال: العمل تحدٍ حقيقي، ليس فقط لأنه بطولة، بل لأنه أظهرني بشكل مختلف تماماً عن أدواري السابقة، ومنحني مساحة أوسع لتقديم أداء أكثر عمقاً ونضجاً. أشعر بأن هذه التجربة أكسبتني ثقة أكبر بنفسي كممثل، ورسّخت قناعتي بأهمية اختيار الأدوار التي تضعني أمام مسؤولية فنية حقيقية. وأضاف: العمل محطة مهمة في مشواري الفني، لأنه يقدّم نموذجاً للدراما الإماراتية القادرة على المنافسة عربياً، سواء من حيث مستوى الإنتاج أو المضمون أو الإيقاع السريع للأحداث.



تشويق وغموض

وأوضح حسين أن «الضربة» تجربة درامية مختلفة تمزج بين الأكشن والتشويق والغموض في إطار 15 حلقة، ويشارك في بطولته عدد من الممثلين الإماراتيين الشباب، بينهم يوسف اليوسف، إلى جانب نخبة من النجوم العرب، أبرزهم خالد القيش، كندة حنا، عباس النورس، وآلاء شاكر، ومن إخراج ميار النوري. ويروي المسلسل قصة شاب إماراتي في رياضة الفنون القتالية المختلطة MMA يُدعى «سيف»، يواجه صراعات قاسية داخل الحلبة وخارجها، ويتورط في عالم عصابات المافيا، في رحلة مليئة بالتحديات والمخاطر، ويقف إلى جانبه مدربه السابق، في محاولة لإنقاذه من السقوط.



صوت العقل

وأشار حسين إلى أنه يجسّد شخصية «خالد»، الأخ الأكبر لـ«سيف» ووكيل أعماله، وهو أحد المحاور الأساسية في الأحداث. وقال: يعيش «خالد» صراعاً داخلياً دائماً بين حبه لأخيه ورغبته في حمايته، وبين إدراكه أن الطموح الأعمى قد يقود إلى الهاوية، مضيفاً: حاولت تقديم الشخصية بواقعية، بعيداً عن المبالغة، لأنها تمثّل صوت العقل في مواجهة الاندفاع.



طابع بصري

ولفت حسين إلى أنه من أبرز ما يميز «الضربة»، تقديمه بصيغة عالمية من حيث الأداء والتصوير، موضحاً أن معظم مشاهده صوِّرت في جورجيا، ما أضفى على العمل طابعاً بصرياً مختلفاً. وقال: العمل ملحمة درامية متكاملة العناصر، ويُسلط الضوء على رياضة الـMMA التي تعلِّم التحدي والإصرار والشجاعة والصبر، وهي قيَم نحتاج إليها في حياتنا اليومية. وأضاف: خضعت لتدريبات مكثّفة لفهم أجواء اللعبة وطبيعة حياة المقاتلين، لأن مصداقية الأداء تنعكس على الشاشة، خصوصاً أن الأكشن ليس مجرد مشاهد قتالية، بل هو حالة نفسية وتوتر دائم يعيشه الأبطال.



حافز

أكد حسين سالم، أن مشاركة هذا العدد من النجوم العرب شكّلت حافزاً إضافياً له ولزملائه من الممثلين الإماراتيين الشباب. وقال: الوقوف أمام أسماء لها خبرة طويلة في الدراما العربية يرفع سقف التحدي، ويدفعنا إلى تطوير أدواتنا. وهذا النوع من الأعمال يمنح الممثل مساحة أوسع للحضور.



منح الثقة

نوّه حسين بدعم «أبوظبي للإعلام» المتواصل للممثلين الإماراتيين الشباب في المواسم الدرامية المختلفة، خصوصاً في رمضان، عبر منحهم أدوار بطولة في أعمال تجمع نخبة من نجوم الدراما في الوطن العربي. وقال: الدعم عنصر أساسي في صناعة نجم حقيقي، فعندما تُمنح الثقة للممثل الشاب، فإنه يسعى لإثبات نفسه وتقديم أفضل ما لديه. وأتمنى أن يكون «الضربة» خطوة جديدة نحو ترسيخ حضور الدراما الإماراتية على الخريطة العربية، وأن نرى المزيد من الأعمال التي تعكس طموحنا وهويتنا بإطار عالمي.