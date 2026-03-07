شخصيات مدن ياس الترفيهية تفاجئ العائلات في «ياس مول»

أبوظبي (الاتحاد)



أضافت جزيرة ياس أبوظبي أجواءً من البهجة والسعادة في «ياس مول»، حيث قامت الشخصيات المحببة من مدنها الترفيهية بزيارات مفاجئة، نشرت خلالها الابتسامات وقدّمت الهدايا للزوار، في لفتة تهدف إلى رفع المعنويات وإدخال الفرحة إلى قلوب العائلات.وتزامناً مع إجازة المدارس وحرص العائلات على قضاء أوقات مميزة، تأتي هذه المبادرة لتمنح المجتمع لحظات فرح، وتعكس الأجواء المرِحة التي تشتهر بها مدن ياس الترفيهية. وتواصل المدن الترفيهية استقبال ضيوفها يومياً طوال الموسم، حيث تستقبل «عالم فيراري»، و«ياس ووتروورلد»، و«عالم وارنر براذرز»، و«سي وورلد»، مفتوحة لاستقبال الزوار، مقدّمة مجموعة من التجارب والمعالم الترفيهية المتفردة لأفراد الأسرة.