«حلقات الأشجار» تكشف أصول آلة «الكمان»

شعبان بلال (القاهرة) ترجمة: شعبان بلال

لا يزال مصدر الخشب المستخدم في صناعة أشهر آلات الكمان في العالم، التي أنتجها صانع الآلات الموسيقية، أنطونيو ستراديفاري، موضع جدل ونقاش بين الخبراء والباحثين حتى اليوم. وفي الوقت الذي زعمت فيه بعض دول أوروبا، مثل سويسرا وفرنسا وسلوفينيا، أن الخشب المستخدم يعود إلى غاباتها، فإن دراسة جديدة نُشرت مؤخراً في مجلة «دندروكرونولوجيا» كشفت عن مصدر هذا الخشب، الذي أسهم في إنتاج آلات تتميز بجودة صوتية استثنائية. تشير الدراسة إلى أن المصدر الأرجح لـ «كمان ستراديفاري» يعود إلى خشب أشجار تنمو على ارتفاعات شاهقة في شمال إيطاليا، في الوادي نفسه الذي استضاف جزءاً من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026. وكان أنطونيو ستراديفاري قد صنع أكثر من 800 آلة موسيقية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، معظمها آلات كمان، بالإضافة إلى آلات تشيلو وغيتار وقيثارة، وكلها تتميز بجودة عالية، نظراً لجودة الصوت الفائقة.

ومن المعروف أن ستراديفاري كان يُفضّل خشب التنوب، لكن مصدره الدقيق للخشب ظلّ لغزاً محيراً لفترة طويلة، ومن هنا جاء دور دراسة حلقات الأشجار للكشف عن أصل الأشجار المستخدمة في صناعة آلات الكمان. ويُمكن قياس حلقات الأشجار بسهولة على لوحات الصوت في الكمان، وهو ما فعله عالم تحديد أعمار الأشجار وصانع الكمان، جون توبهام، على مدى عقود، قبل وفاته العام الماضي، إذ شارك قياساته الدقيقة لنحو 284 كماناً من صنع ستراديفاريوس مع ماورو بيرنابي، عالم تحديد أعمار الأشجار في المجلس الوطني الإيطالي للبحوث في سان ميشيل ألاديجي، الذي وصف هذه القياسات بأنها كنزٌ ثمين من البيانات. وقارن بيرنابي وزملاؤه أنماط حلقات الأشجار في آلات الكمان مع سجلات حلقات الأشجار التي جُمعت من أكثر من 6000 موقع حول العالم وسُجلت في بنك بيانات حلقات الأشجار الدولي.

ويقول كريس غويترمان، عالم تحديد أعمار الأشجار في جامعة كولورادو، والذي يُساعد في إدارة بنك البيانات: لكل غابة أو سلسلة جبال نمطٌ فريدٌ نوعاً ما من الحلقات العريضة والضيقة مع مرور الوقت، وهذه الخصائص المميزة تساعدنا في مطابقة الأشجار من مواقع غير معروفة.

